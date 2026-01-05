Vreme severă în România: cod galben și portocaliu de ploi și ninsori în aproape toată țara

Luni, de la ora 10:00, mare parte din țară va fi sub Cod galben de vreme rea, iar în zonele montane din Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara se anunță un cod portocaliu de ninsori abundente.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, până marţi la ora 10:00, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei şi în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori şi lapoviţă, apoi precipitaţii mixte (ploi, lapoviţă şi pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei şi formarea de gheţuş. Se vor acumula 10 - 20 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10 - 20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului, se va depune un strat nou, în general de 3 - 10 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 70 km/h, în timp ce la altitudini de peste 1.700 de metri, vitezele vor ajunge la 70 - 85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

De asemenea, un Cod portocaliu va fi valabil în intervalul 5 ianuarie, ora 10:00 - 6 ianuarie, ora 10:00, pe parcursul căruia în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 de metri, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20 - 30 cm (echivalent în apă de 20 - 30 l/mp). Totodată, în zona înaltă vor fi rafale de 80 - 90 km/h, va fi viscol puternic şi vizibilitate redusă.

ANM

Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţa în condiţii de iarnă pe drumurile din 19 judeţe, unde carosabilul este parţial acoperit cu zăpadă, anunță Infotrafic. La nivel naţional, sunt semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare în judeţele Arad, Argeş, Bacău, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava şi Vrancea. Se circulă pe un carosabil parţial acoperit cu zăpadă, anunţă sursa citată.

