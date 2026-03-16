Actriţa a atras toate privirile la Dolby Theatre din Los Angeles, unde a purtat o rochie Gucci verde, complet acoperită cu pene, o creaţie dramatică şi elegantă care a transformat-o într-una dintre cele mai comentate vedete ale serii, potrivit Aol.

Actriţa brunetă a impresionat într-un design strălucitor, cu un corsaj verde inspirat de penajul unui păun şi o trenă dramatică din pene negre, care continua şi în zona decolteului.

Moore a lăsat rochia să fie în centrul atenţiei şi a ales o coafură simplă, purtându-şi părul brunet lăsat liber, într-un stil elegant şi discret.

Bijuterii spectaculoase şi un look gândit ca o operă de artă

Vedeta din „The Substance” şi-a completat ţinuta cu brăţări cu diamante Boucheron, strălucitoare, dar relativ discrete, şi cu un inel spectaculos, cu un diamant de 4,13 carate.

„Demi a vrut să poarte ceva care să fie o operă de artă”, a declarat jurnalista Zanna Roberts Rassi în cadrul emisiunii speciale de pe covorul roşu difuzate de E!, citându-l pe stilistul de lungă durată al actriţei, Brad Goreski.

Un an plin de apariţii memorabile pentru actriţă

Anul 2026 a fost deja unul important din punct de vedere vestimentar pentru Demi Moore. La începutul acestei luni, ea a purtat o rochie sculpturală Schiaparelli, cu trenă voluminoasă, la gala SAG Awards 2026, iar cu doar câteva zile în urmă a ales o ţinută mai simplă, care i-a pus în evidenţă picioarele, la festivalul SXSW.

Deşi actriţa din „Landman” nu a jucat într-un lungmetraj în ultimul an şi, prin urmare, nu a fost nominalizată la premiile Oscar din acest an, ea a fost invitată să prezinte un premiu în cadrul ceremoniei.

Anul trecut, Moore a fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriţă pentru rolul din „The Substance”, însă premiul a fost câştigat de Mikey Madison pentru filmul „Anora”.