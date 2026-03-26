Rusia este aproape să finalizeze livrări etapizate către Iran, care includ drone, medicamente și alimente, potrivit serviciilor de informații occidentale. Discuțiile privind trimiterea dronelor ar fi început imediat după atacurile SUA și Israel asupra Teheranului, iar livrările au demarat la începutul lunii martie, scrie Financial Times.

Dacă se confirmă, aceasta ar fi prima dovadă că Moscova oferă sprijin militar letal Iranului în actualul conflict, pe lângă ajutorul deja acordat – imagini satelitare, date de țintire și informații. Aceste negocieri secrete între oficiali ruşi şi iranieni au început la câteva zile după ce Statele Unite şi Israelul au atacat Iranul, la 28 februarie.

Însă, Kremlinul neagă informațiile, susținând că există „multe falsuri”, dar confirmă dialogul continuu cu Teheranul. Oficialii occidentali spun însă că Rusia încearcă să sprijine atât capacitatea militară a Iranului, cât și stabilitatea regimului.

Iranul, care a folosit intens drone în conflict, ar fi interesat de modele rusești mai avansate, capabile să evite mai bine apărarea antiaeriană. În paralel, Teheranul a cerut și sisteme de apărare aeriană mai performante, însă Rusia ar fi refuzat livrarea sistemelor S-400, de teama escaladării tensiunilor cu SUA.