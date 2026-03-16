Teribilul accident s-a petrecut la marginea localității Olosig, din județul Bihor. Un localnic și un cioban au observat cum parapanta, în care se aflau pilotul de 53 de ani și o tânără de 20 de ani, se îndreaptă cu viteză spre sol. Când s-au apropiat de locul impactului, scena era una de coșmar.

Szabo Szabolcs, prieten cu martorii: Când o ajuns acolo, ei o tăiat ca să poată să scoată din scaunul aia. O vrut să ajute, dar n-o putut să ajute cu nimica.

În zonă a venit într-un suflet și prietenul pasagerei. Acesta a sunat după ajutor. La fața locului a fost apoi desfășurare de forțe.

Camelia Roșca, purtător de cuvânt ISU Crișana: În momentul sosirii forțelor de intervenție, atât pilotul cât și pasagera se aflau în afara parapantei, în stop cardio-respirator, astfel că salvatorii au procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare.

Medicii au resuscitat minute în șir victimele, însă fără succes. Autoritățile au deschis o anchetă și urmează să afle cum s-a prăbușit aparatul de zbor.