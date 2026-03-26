Potrivit expertizei tehnice, clădirea prezintă risc seismic și trebuie demolată, însă oamenii nu vor să renunțe la școala pe care o văd drept o parte importantă din comunitate. În plus, în ultimii ani, spun ei, au fost investiți mulți bani în reparații. Locuitorii satului Galbeni din comuna Filipeşti s-au adunat în curtea şcolii pentru a-şi arăta nemulţumirea în legătură cu decizia demolării.

Reporter: „Ce vă leagă de această şcoală?”

Localnic: „Totul. Cu mâinile mele am făcut camerele astea două. Acum vrea să strice şcoala, pentru ce să o strice? S-a făcut un studiu demografic să vadă câţi copii s-au născut?”.

Viorica Blănaru, fostă directoare: „Am fost profesoară de limba română şi directoarea şcolii. În această şcoală şi în acest sat este atâta istorie, au învăţat atâţi copii care cu mâinile lor au construit partea aceasta”.

Localnic: „A fost construită în anii 60-62. Eu eram unul din elevi şi ne înşiram aşa câte unul în şir indian şi dădea cărămizi la mână la constructori la vremea aia”.

Chiar dacă s-au făcut reparații în ultimii ani, primarul spune că școala nu mai este sigură.

Petrică Lungu, primarul comunei Filipești: „E o supărare politică. Vorbim de un proiect aprobat prin programul naţional Școli Sigure şi Sănătoase în care documentele vorbesc şi s-au finalizat cu semnarea contractului pentru desfiinţare şi construire şcoală nouă. Există expertiză tehnică care a încadrat acea clădire cu risc seismic unu”.

Demolarea presupune ca elevii care învață în această școală să fie mutați în alt sat.

Localnic: „Noi dorim ca să se construiască o şcoală nouă în alt amplasament decât cel care este acum aici prin demolarea acestei şcoli”.

Contractele de execuție au fost deja semnate, dar localnicii tot speră ca edilul să țină cont de nemulțumirile lor.