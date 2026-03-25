Așa că renunță la pompele pe benzină sau motorină și investesc în sisteme de panouri solare, care să le asigure energie electrică gratis.

Un fermier din județul Dolj și-a construit cu ajutorul unui prieten un sistem unic de panouri solare.

George Moraru, fermier; „Le-am făcut mobile să mă pot deplasa, anul ăsta în locul ăsta, anul viitor în altă parcelă. Le agăț de tractor, de mașină și le trag după mine. Produc la 10 -12 kw, dacă nu mai mult”.

Cu câteva mii de euro, oamenii au energie electrică fără alte costuri, mai ales că prețurile actuale la motorină și benzină au explodat. Cu ajutorul pompelor electrice, fermierii pot scoate apă de la zeci de metri adâncime și pot iriga ușor culturile de cartofi, ori căpșuni.

Localnică: „Sperăm să vedem profitul, că motorina acum e foarte scumpă și sperăm să ne recuperăm într-un an doi ce am băgat în panouri”.

Localnică: „Încă suntem la un început de drum cu ele, învățăm și noi de la an la an.”

Sorin Sandu, primar comuna Călărași, județul Dolj: „Suntem în Sahara Olteniei și cel mai mult avem soare, era firesc până la urmă să ne hotărâm, poate că a fost nevoie și de impulsul ăsta al pieței.”

Iarna, energia produsă de panourile fotovoltaice va fi folosită în gospodării, spun fermierii, care sunt convinși că investiția va da roade.