Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, despre acuzaţiile care i se aduc de către social-democraţi privind impozitarea veteranilor, că avem noţiunea de veteran pe stil nou, în care dacă ai fost într-un teatru de operaţii, la Sarajevo, patru luni de zile, devii veteran şi te pensionezi la 52 de ani iar dacă eşti scutit de CASS încă 25 de ani, lucrurile sunt total dezechilibrate.

”Trebuie să vedem ce înseamnă veterani. Dacă sunt veteranii din Munţii Tatra sau de la Cotu Donului, din al Doilea Război Mondial, foarte bine, probabil că sunt o mână de oameni. Dar ştiţi, avem noţiunea de veteran pe stil nou, în care dacă ai fost într-un teatru de operaţiuni, nu ştiu, la Sarajevo, astăzi, patru luni de zile, devii veteran. Şi poate te pensionezi la 52 de ani. Ori dacă e scutit de CASS, cum a fost până acum toată lumea, încă 25 de ani, vă puteţi da seama că lucrurile sunt total dezechilibrate. Şi avem zeci de mii de oameni în această situaţie. Adică trebuie să le spună oamenilor corect lucrurile. Pentru că altfel n-am făcut nimic”, a declarat premierul la Digi 24, despre criticile aduse de liderul PSD Sorin Grindeanu, în scrisoarea deschisă transmisă duminică către el, cu privire la impozitarea veteranilor de război.

Bolojan s-a referit şi la impozitarea mamelor aflate în concediu de creştere copil.

”Am discutat acest lucru, dar, din nou, s-a reluat o discuţie. Deci, în România, avem doi ani de zile concediu de maternitate şi 70% astăzi e indemnizaţia. În Germania, un an de zile concediu, 65% e indemnizaţia. Oare ce ţară are capacitatea financiară să susţină mai mult? Discutăm la deficit, la finanţe şi aşa mai departe. Şi atunci şi eu îmi doresc să fie 100%, dacă se poate, pentru toată lume, dar trebuie să vedem de unde avem banii. Ori, selectând nişte categorii ca să fim în nişte zone sensibile doar ca să facem imagine, când noi avem partidele astea, responsabilitatea pentru situaţia în care am adus ţara şi reluăm exact aceleaşi lucruri care ne-au adus în situaţia asta, jucând tot populist, credem că o să ne facem bine. Şi atunci apelul noastră a fost la responsabilitate, la normalitate şi la asumarea răspunderii pentru funcţiile pe care ţi le ocupi. Că nu merge altfel”, a arătat premierul.

Bolojan a menţionat că are încredere că, ”în afară de jocuri de imagine, există totuşi oameni responsabili care înţeleg acest buget şi că (..) acest buget, aşa cum este, este maxim posibil”.

”Nu este perfect. N-ai cum să faci un buget perfect. Dar spaţiile de manevră sunt foarte mici pentru că sunt lucrurile pe care le avem de făcut, gândiţi-vă, avem de acoperit cheltuiele sociale, le-am acoperit pe toate, pensii, salarii şi aşa mai departe. Avem de acoperit componenta de investiţii, este acoperită în aşa fel încât să ne luăm banii europeni. Avem de acoperit dobânzile pe care trebuie să le achităm, care înseamnă cât tot programul de investiţii pentru toate autorităţile locale pe 5 ani de zile, doar dobânzile pe anul acesta. Deci le-am acoperit şi nu ai foarte multe spaţii de a rezolva alte probleme. (..) Haideţi să vedem cum se termină bugetul”, a subliniat premierul.

”Eu întotdeauna, dar întotdeauna în coaliţie şi sunt martori toţi colegii, le-am spus, tot ce economisim, sunt de acord să ducem la social, la investiţie, nu e o problemă, dar hai să economisim ceva. Şi domnul ministru Nazare a notificat toţi miniştii, vă rog să ne spuneţi ce economisiţi, unde putem face economii şi toate economiile pe care le facem le ducem la alte componente. Pentru că toate sursele noastre... Şi un sigur minister mi-a anunţat că are o mică economie. (..) Cred că era Energia, care era un proiect pe care nu-l putea realiza pe fonduri europene şi atunci a avut responsabilitatea să-l notifice, dar sigur nu-l putem realiza, asta e situaţia. Dar celelalte ministere, toată lumea solicita bani în plus”, a menţionat Bolojan.