Se strică din nou vremea. Va ploua în toată România, la munte vor reveni ninsorile

„Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crişana, Moldova şi sudul Transilvaniei şi noaptea îndeosebi în Oltenia şi Muntenia, iar vineri (27 martie) şi sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 45...55 km/h”, a transmis ANM.
Meteorologii precizează că, la munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70...80 km/h.
”De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpaţii Meridionali apoi şi în restul zonelor montane va ninge şi se va depune strat de zăpadă, local consistent”, se mai arată în informarea meteo.
Până la sfârşitul intervalului se vor acumula cantităţi de apă moderate de 20...25 l/mp şi local de peste 35 l/mp, cu precădere în sudul şi sud-vestul ţării, precum şi în zonele montane şi submontane.
Cum va fi vremea în București
În intervalul 26 martie, ora 12 - 30 martie, ora 10, pentrumunicipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ.
Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 26.03.2026 Ora 12:00 - 27.03.2026 Ora 08:00
Vremea va fi frumoasă, iar regimul termic caracterizat de valori mai mari decât cele normale datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 18...19 grade, iar cea minimă de 4...5 grade.
Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 27.03.2026 Ora 08:00 - 28.03.2026 Ora 08:00
Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Înnorările se vor accentua treptat și, începând din a doua parte a zilei, va ploua; vor fi mai ales averse, moderate cantitativ. Vântul va avea intensificări în special în prima parte a intervalului, cu viteze la rafală de 50...55 km/h. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 5...7 grade.
Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 28.03.2026 Ora 08:00 - 29.03.2026 Ora 09:00
Vremea se va răci. Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade, iar cea minimă de 4...5 grade.
Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 29.03.2026 Ora 09:00 - 30.03.2026 Ora 10:00
Cerul va avea înnorări și va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.