Război în Iran, ziua 16. Arabia Saudită și Qatar doboară rachete lansate de Teheran, Israel rămâne fără interceptori
Război în Iran, ziua 16. Arabia Saudită și Qatar doboară rachete lansate de Teheran, Israel rămâne fără interceptori

Premiile Oscar 2026 LIVE: Câștigătorii și cele mai importante momente ale galei. O româncă a câștigat un Oscar - VIDEO

Gala Premiilor Oscar 2026 are loc în această noapte la Hollywood, unde cele mai importante nume din industria filmului își dispută celebrele statuete. Urmărește aici LIVE câștigătorii, discursurile memorabile și cele mai importante momente ale serii.

Cel mai bun documentar

Premiul Oscar pentru cel mai bun documentar a fost câștigat de „Mr. Nobody against Putin”, regizat de David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber și Alžběta Karásková. Documentarul urmărește activitatea lui Talankin într-o școală din orașul minier Karabash, din apropierea Munților Ural. În timp ce își filmează elevii, el documentează și modul în care administrația lui Vladimir Putin încearcă să controleze percepția publică în contextul războiului ruso-ucrainean.

Documentar de scurt metraj

Câștigător este un documentar despre copiii uciși în școlile din Statele Unite - „All the Empty Rooms” regizat de Joshua Seftel și Conall Jones

Cele mai bune efecte vizuale

Premiul Oscar 2026 pentru cele mai bune efecte vizuale realizate într-un film a fost câștigat de echipa care a realizat Avatar: Fire and Ash - Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon and Daniel Barrett.

Cea mai bună scenografie

Oscarul pentru scenografie a fost câștigat de echipa care a lucrat cu Benedictor Del Toro la Frankenstein - Tamara Deverell; Set Decoration: Shane Vieau.

Cel mai bun actor în rol secundar

Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar a fost câștigat de Shean Penn pentru rolul din „One Battle after Another”.

Actorul nu a participat la gala din Los Angeles și nu a urcat nimeni pe scenă să ridice premiul.

Cel mai bun film de scurt metraj - o româncă a câștigat Oscarul

La categoria cel mai bun film de scurt metraj voturile membrilor Academiei Americane de Film au dat egalitate. Două filme au câștigat statueta de aur: The Singers și Two People Exchanging Saliva.

Regizoarea filmului „Two People Exchanging Saliva” este de origine română - Natalie Musteata.

Cel mai bun casting

Premiul pentru cea mai bună echipa care a realizat cea mai bună distribuție a actorilor într-un film, categorie introdusă anul acesta pentru prima dată, a fost câștigat de Cassandra Kulukundis pentru filmul One Battle after Another.

Cea mai bună actriță în rol secundar

Primul premiu al serii a fost cel pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Câștigătoarea este Amy Madigan pentru rolul din „Weapons”.

Cele mai bune costume

Premiul pentru cele mai bune costume a fost câștigat de Kate Hawley pentru costumele din Frankenstein.

Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură

Și premiul pentru machiaj a fost câștigat tot de echipa care a lucrat la Frankenstein. Câștigătorii sunt Mike Hill, Jordan Samuel and Cliona Furey.

Monologul de deschidere a Galei Premiilor Oscar 2026

Gala de anul acesta a Premiilor Oscar a început cu discursul gazdei, Conan O'Brian. Este al doilea an consecutiv în care acesta are rolul de gazdă.


Prezentatori de premii vor fi staruri precum Javier Bardem, Priyanka Chopra Jonas, Nicole Kidman, Ewan McGregor, Paul Mescal, Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Zoe Saldana sau Sigourney Weaver.

Începând din acest an, a fost creată o nouă categorie la Premiile Oscar pentru a recompensa rolul directorilor de casting. 

O românca câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"
O românca câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"

O regizoare de origine română a intrat în istoria Premiilor Oscar. Natalie Musteață, stabilită la New York, a câștigat duminică seară statueta pentru cel mai bun scurtmetraj live action pentru filmul „Two People Exchanging Saliva”.

Premiile Oscar 2026. Ediție specială cu Amalia Enache, LIVE pe VOYO
Premiile Oscar 2026. Ediție specială cu Amalia Enache, LIVE pe VOYO

Pe platforma VOYO, publicul din România poate urmări gala premiilor Oscar 2026 într-o ediție specială. Colega noastră Amalia Enache intră în atmosferă duminică seara, de la ora 21:00, cu emisiunea "Noaptea Oscarurilor".

Premiile Oscar 2026, live pe VOYO. La ce oră va fi difuzată gala în România
Premiile Oscar 2026, live pe VOYO. La ce oră va fi difuzată gala în România

Gala Premiilor Oscar 2026 reunește cele mai importante nume din industria cinematografică și transformă filmul într-un adevărat spectacol global. 

Premiile Oscar 2026 LIVE: Câștigătorii și cele mai importante momente ale galei. O româncă a câștigat un Oscar - VIDEO
Premiile Oscar 2026 LIVE: Câștigătorii și cele mai importante momente ale galei. O româncă a câștigat un Oscar - VIDEO

Gala Premiilor Oscar 2026 are loc în această noapte la Hollywood, unde cele mai importante nume din industria filmului își dispută celebrele statuete. Urmărește aici LIVE câștigătorii, discursurile memorabile și cele mai importante momente ale serii.

