"O dronă a lovit coşul centralei electrice de la Auvere. Nimeni nu a fost rănit în incident", a precizat ISS într-un comunicat. "Drona a intrat în spaţiul aerian eston provenind din spaţiul aerian rusesc", adaugă textul citat.

O anchetă supervizată de Parchetul general din ţara baltică a fost încredinţată ISS, agenţie care ţine de Ministerul de Interne.

Centrala de la Auvere, operată de grupul Enefit Power, este situată în nord-estul Estoniei, în apropiere de oraşul Narva, frontalier cu Rusia.Autorităţile estone nu au precizat dacă drona era rusească sau ucraineană. Acestea au reamintit că Ucraina a efectuat numeroase lovituri asupra Rusiei în cursul nopţii, vizând în special importantul port Ust-Luga, în Golful Finlandei, care se învecinează cu coastele estoniene.

"Sunt efectele războiului de agresiune la scară mare ale Rusiei", a estimat directorul general al ISS, Margo Palloson, afirmând că se teme de "producerea unor astfel de incidente pe viitor". 

