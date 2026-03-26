De asemenea, oamenii sunt obligaţi să achiziţioneze haine cu imaginea lui Leon al XIV-lea, ceea ce a stârnit opoziţia multor locuitori.

Pentru primul său turneu internaţional major, Leon al XIV-lea va călători în Algeria, Camerun şi Angola în aprilie, apoi în Guineea Ecuatorială, o mică ţară din Africa Centrală cu 2 milioane de locuitori, majoritatea creştini, între 21 şi 23 aprilie.

Pregătirile sunt în plină desfăşurare la Malabo, principalul oraş al ţării, unde sunt curăţate străzile, se desfăşoară lucrări publice şi a început vânzarea de articole şu suveniruri cu imaginea Papei, conform AFP.

Autoritățile rețin salarii pentru vizită

Dar metodele alese de autorităţile din Guineea Ecuatorială pentru a finanţa această vizită excepţională provoacă un val de indignare în rândul populaţiei. În februarie, acestea au impus deduceri salariale funcţionarilor publici şi personalului militar, conform mai multor relatări culese de AFP.

Cu toate acestea, criticile la adresa guvernului sunt rareori exprimate public în această ţară din Africa Centrală, condusă din 1979 de un preşedinte autoritar, Teodoro Obiang Nguema.

„Mi s-au reţinut 55.000 de franci CFA (84 de euro) din salariul meu de 250.000 (381 de euro)", a mărturisit un funcţionar public de la Ministerul Informaţiilor, vorbind sub condiţia anonimatului, explicând că acest lucru a fost justificat de finanţarea vizitei Papei.

„Nu-l cunosc pe Papă şi nu sunt catolic, vizita lui nu mă priveşte... dar mi s-au perceput 50.000 de franci CFA (75 de euro) în februarie", a declarat pentru AFP, sub condiţia anonimatului, un ofiţer de armată.

Conform mai multor relatări, au fost reţinute sume cuprinse între 20.000 şi 55.000 de franci CFA (30 până la 75 de euro), cel puţin, în funcţie de salariu.

În plus, o circulară difuzată luni la Universitatea Naţională din Guineea Ecuatorială (UNGE) din Malabo specifică ţinuta obligatorie pentru studenţi în timpul vizitei Papei şi costul acesteia: 10.000 de franci CFA, adică aproximativ 15 euro.

Această decizie este considerată „lamentabilă" de Anatolie Edjang, un student în vârstă de 24 de ani la UNGE, care consideră că povara deciziei guvernului de a-l invita pe Papă nu ar trebui să cadă asupra studenţilor.

„Este greşit să-i obligi pe studenţi să cumpere aceste lucruri", adaugă Kalaima Nchama, în vârstă de 18 ani, studentă în primul an.

Populația critică obligațiile guvernului

Majoritatea populaţiei rămâne săracă în Guineea Ecuatorială, în ciuda faptului că are unul dintre cele mai mari venituri pe cap de locuitor din Africa, datorită în special veniturilor din petrol. Aproximativ 8,3% din populaţie era şomeră în 2025, potrivit Băncii Mondiale.

Pe 21 aprilie, la Malabo, Papa se va întâlni cu reprezentanţi ai sectorului cultural, cu personalul unui spital de psihiatrie şi, într-o întâlnire privată, îi va primi pe episcopii Guineei Ecuatoriale.

A doua zi, va călători la Mongomo, în estul ţării, pentru a vizita un centru de formare numit după Papa Francisc, predecesorul său, apoi la Bata, pe coasta Atlanticului, pentru a vizita deţinuţii din închisoarea oraşului şi pentru a-şi aduce omagiile la un monument care comemorează cele 108 persoane care au murit în explozia unei cazărmi militare pe 7 martie 2021.