Cum faci cei mai buni dovlecei la grătar. Trucul pentru a ieși aromați, fragezi și deloc amari

Grosimea feliilor, marinada și timpul petrecut pe grătar fac toată diferența.

De ce este importantă grosimea feliilor înainte de a le pune pe jar

Grosimea feliilor influențează direct cât de bine se rumenesc dovleceii, cât timp stau pe grătar și ce textură au la final. Pentru dovlecei fragezi, dar care își păstrează forma, o grosime de aproximativ 1-1,3 centimetri este potrivită.

Cel mai simplu este să îi tai pe lungime, în felii cât mai egale. Astfel, toate se gătesc aproape în același timp și capătă urme frumoase de grătar. Dacă feliile sunt prea subțiri, pierd rapid apă, se înmoaie și se pot lipi sau chiar rupe. Dacă sunt prea groase, se pot rumeni bine la exterior, dar pot rămâne tari și apoase în interior, conform Thekitcn.com.

Înainte să le pui pe grătar, șterge ușor suprafața cu hârtie de bucătărie. Dovlecelul mai uscat se rumenește mai bine decât unul acoperit cu apă. Contează și ce dovlecei alegi. Cei de mărime medie, fermi și grei pentru dimensiunea lor au, de obicei, o textură mai plăcută decât exemplarele foarte mari. Dacă un dovlecel crud are un gust puternic amar, nu încerca să maschezi amăreala cu sare, usturoi sau lămâie. Mai bine nu îl folosi.

Marinada magică care schimbă radical gustul dovleceilor

Pentru trei dovlecei medii, amestecă patru linguri de ulei de măsline, două linguri de zeamă de lămâie, puțină coajă rasă de lămâie, doi căței de usturoi pisați, o linguriță de oregano sau busuioc, sare și piper. Dacă îți place gustul ușor picant, poți adăuga și câțiva fulgi de ardei iute.

Uleiul ajută condimentele să se prindă de dovlecei și reduce riscul de lipire. Lămâia aduce prospețime, iar usturoiul și ierburile aromatice completează gustul afumat de la grătar. Pune feliile într-un vas și acoperă-le doar cu un strat subțire de marinadă. Lasă-le 20-30 de minute, nu câteva ore. Dovlecelul este fraged, iar dacă stă prea mult în sare și lămâie poate începe să se înmoaie.

Înainte de grătar, lasă excesul de marinadă să se scurgă. Dacă picură mult ulei pe jar, pot apărea flăcări care ard usturoiul și verdețurile.

Păstrează de la început puțină marinadă curată, care nu a intrat în contact cu dovleceii. O vei folosi după coacere. Când iei feliile fierbinți de pe grătar, unge-le imediat cu puțin din dressingul păstrat și presară deasupra verdeață proaspătă, precum busuioc, mentă sau pătrunjel.

Aici apare diferența de gust. Prima marinadă parfumează dovleceii înainte de grătar, iar cea adăugată la final aduce din nou prospețimea lămâii, a uleiului și a ierburilor. Nu exagera însă cu zeama de lămâie. Dovlecelul trebuie să păstreze gustul dulceag și aroma de fum, iar dressingul doar să le scoată mai bine în evidență.

Cât timp se lasă dovleceii pe grătar pentru a păstra dungile perfecte și textura fermă

Grătarul trebuie încins bine înainte să pui dovleceii. Curăță barele, unge-le foarte ușor cu ulei și așază feliile într-un singur strat, fără să le înghesui. Pentru felii de aproximativ 1-1,3 centimetri, timpul potrivit este, în general, de 2-4 minute pe fiecare parte. Dacă vrei urme frumoase de grătar, pune feliile ușor în diagonală față de bare.

După ce le-ai așezat, nu le mișca întruna. Dungile se formează doar dacă dovlecelul rămâne câteva minute în contact cu grătarul încins. Verifică prima felie după aproximativ două minute. Dacă se desprinde ușor și are urme bine rumenite, este momentul să o întorci. Cel mai bine este să întorci feliile o singură dată.

Dovlecelul este gata când furculița intră ușor în partea cea mai groasă, dar miezul încă opune puțină rezistență. Dacă felia se îndoaie foarte tare, devine translucidă sau începe să lase multă apă, a stat prea mult pe foc.

Ține cont și că dovlecelul continuă să se înmoaie puțin după ce este luat de pe grătar. De aceea, scoate-l când este fraged, dar încă ferm. Pe o tigaie grill poate avea nevoie de ceva mai mult timp, aproximativ 3-6 minute pe fiecare parte. Lucrează în mai multe tranșe. Dacă umpli tigaia, temperatura scade, iar dovleceii vor începe să fiarbă în propria apă în loc să se rumenească.

Cum se taie dovleceii pentru grătar

Spală dovleceii, usucă-i bine și taie doar capetele. Coaja nu trebuie îndepărtată, pentru că ajută bucățile să-și păstreze forma pe grătar. Cea mai simplă variantă este să îi tai pe lungime, în felii de aproximativ 1-1,3 centimetri grosime. Plăcile lungi sunt ușor de întors, au o suprafață mare de contact cu grătarul și nu cad atât de ușor printre bare.

Ca să obții felii cât mai egale, poți tăia mai întâi o bucată foarte subțire de pe o laterală. Astfel, dovlecelul va sta stabil pe tocător și îl vei putea tăia mai ușor în plăci drepte. Dacă preferi rondelele, taie-le ușor oblic și păstrează o grosime de aproximativ un centimetru. Pentru bucățile mai mici este mai sigur să folosești un coș pentru grătar sau frigărui, ca să nu cadă în jar.

Dovleceii mici pot fi tăiați simplu în două, pe lungime. La cei foarte mari, verifică miezul. Dacă are semințe mari și este foarte moale sau apos, îndepărtează partea respectivă cu o lingură și păstrează pulpa mai fermă. Indiferent de formă, regula rămâne aceeași: bucățile trebuie să aibă dimensiuni apropiate, pentru ca toate să se gătească în același timp și să rămână ferme, nu moi și apoase.