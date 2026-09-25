Vineri după-amiază, copilul a fost găsit mort în apele râului Trotuș. Polițiștii fac cercetări și vor să afle exact ce s-a întâmplat. Așteaptă raportul medico-legal și vor audia mai multe persoane.

Băiețelul de 4 ani era diagnosticat cu autism, iar mama îi era asistent personal. Familia mai are un copil de 3 ani și în urmă cu aproape o lună se mutase din Dambovița - în Dofteana, judetul Bacău.

De joi, când s-a dat alarma sute de voluntari și polițiști l-au căutat necontenit pe băiețel. Vineri, scafandrii i-au găsit trupul în apele râului Trotuș.

Vestea a înmărmurit o comunitate întreagă. Toți cei implicați în căutări au sperat, până în ultima clipă, să îl găsească în viață pe băiețel.

Cătălina Crețu, IPJ Bacău: „Au fost mobilizate peste 260 de persoane și au fost căutări pe zi pe noapte, polițiști locali, Salvamont, ISU, voluntari, localnici, toți au sprijinit. Am făcut tot ce am putut ca să îl salvăm pe minor, am venit cu drone cu elicopter cu tot ce s-a putut.”

Joi, la scurt timp după ce băiețelul a dispărut, în jurul prânzului, au apărut și primele imagini cu el, surprinse de o cameră de supraveghere, la sute de metri de casa familiei.

Se vede cum copilul aleargă pe stradă și pare dezorientat, spun anchetatorii.

Ioan Bujor, primarul comunei Dofteana: „A plecat tot în fugă, fiind desculț, plângea, speriat. A trecut pe lângă niște muncitori care l-au întrebat unde a plecat.”

Sute de oameni, ajutați de drone, o cameră cu termoviziune și un elicopter al Ministerului de Interne, au participat la căutări.

Autoritățile au transmis că vor continua cercetările pentru a reface traseul copilului și pentru a afla ce s-a petrecut înainte ca băiețelul să iasă pe poarta casei.