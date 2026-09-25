Astfel, începând cu 1 octombrie 2026 - rovinieta, tichetul de rută şi tariful TollRo se vor putea achita doar prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică, scrie News.ro.

În urmă cu câteva zile, CNAIR ceruse Guvernului şi Ministerului Transporturilor prorogarea termenului de aplicare a TollRo de la 1 octombrie, până la 1 aprilie 2027 (poziţie susţinută şi de transportatori), în lipsa unei aplicaţii tehnice care să poată să fie operaţională de luna viitoare. Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor, a declarat, însă, că sistemul TollRo ar trebui să fie funcţional din octombrie, pentru că CNAIR a avut la dispoziţie suficient timp pentru a se ocupa de acest lucru.

TollRo va deveni operațional în octombrie

„CNAIR anunţă încheierea etapei de testare a platformei TollRo, începută la 15 septembrie 2026, şi confirmă că aceasta este pregătită pentru utilizare. În această perioadă aplicaţia mobilă şi portalul au fost testate în condiţii reale, iar funcţionalităţile şi fluxurile de plată au fost monitorizate şi optimizate pe baza sugestiilor oferite de utilizatori. Începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, platforma TollRo funcţionează în regim operaţional şi va emite documente oficiale pentru rovinietă, tichet de rută şi TollRo”, a informat, vineri, CNAIR.

Compania precizează că TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum şi vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din România.

Tariful se calculează în funcţie de distanţa parcursă, masa vehiculului, clasa EURO şi tipul de drum, potrivit ordinului Ministrului Transporturilor publicat în Monitorul Oficial nr.940 din 10 octombrie 2025.

Principalele funcţionalităţi ale platformei vizează calculul tarifului de trecere în funcţie de distanţa parcursă, masa totală maximă autorizată şi clasa de emisii poluante (EURO) a vehiculului, plata online, în siguranţă, direct din aplicaţie, crearea şi gestionarea contului de utilizator, istoricul tranzacţiilor şi al trecerilor efectuate, precum şi notificări şi informaţii actualizate despre reţeaua de drumuri acoperită de sistem.

CNAIR precizează că taxele TollRo pot fi achitate în două moduri: pe de o parte este vorba de tichet de rută: plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, iar pe de alta de tarifare pe distanţa parcursă, adică traseul se înregistrează prin aplicaţia mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic, cu cardul sau cash.

Utilizatorii vor avea mai multe metode de plată

Canalele de plată disponibile de la 1 octombrie 2026 sunt portalul www.etoll.ro: creare cont, înrolarea vehiculelor (inclusiv a flotelor), achiziţia rovinietei şi a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic şi a facturilor, precum şi aplicaţia mobilă TollRo, gratuită pentru iOS şi Android: achiziţia rovinietei şi a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru TollRo, notificări rutiere. De asemenea, plata se mai poate face la distribuitorii autorizaţi: rovinietă, la punctele de vânzare CNAIR şi punctele de trecere a frontierei (SDN si ACI): rovinietă şi tichet de rută, prin SMS: rovinietă, dar şi cash: în punctele selectate.

Plata TollRo prin furnizorii de servicii de taxare electronică (SETRE), interoperabilă cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană, va fi disponibilă începând cu 15 ianuarie 2027.

CNAIR menţionează că rovinietele deja cumpărate rămân valabile. Rovinietele emise până pe 30 septembrie 2026 prin sistemul actual (SIEGMCR) îşi păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe ele. Nu este necesară achiziţia unei roviniete noi, iar verificarea lor, în trafic, se face automat.

Rovinietele cumpărate rămân valabile

În acelaşi timp, instituţia precizează că vânzarea prin sistemul actual va fi stopată pe 30 septembrie 2026, la ora 23:59. Începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, toate rovinietele şi tichetele de rută noi se emit exclusiv prin platforma TollRo.

Aplicaţia mobilă TollRo poate fi descărcată gratuit din: App Store (iOS): https://apps.apple.com/us/app/tollro/id6774169985 şi din Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.cnair.tollro.

Pentru a sprijini utilizatorii în utilizarea aplicaţiei, CNAIR pune la dispoziţie o serie de materiale video care prezintă pas cu pas principalele funcţionalităţi ale TollRo: crearea unui cont, calculul şi plata tarifului de trecere, precum şi verificarea istoricului tranzacţiilor. Materialele video vor fi publicate pe canalele oficiale ale CNAIR şi pe portalul https://etoll.ro.