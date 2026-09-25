Rata spitalizării în rândul copiilor cu vârsta sub un an a crescut de aproape patru ori, potrivit datelor prezentate în cadrul unei mese rotunde dedicate impactului VSR asupra familiilor și sistemului de sănătate.

Specialiștii participanți au atras atenția că datele oficiale ar putea reflecta doar o parte din amploarea reală a infecțiilor, în condițiile în care diagnosticul și raportarea VSR depind de nivelul de testare și de capacitatea unităților sanitare.

Specialiștii cer extinderea testării și acces la prevenție

Participanții au identificat trei direcții prioritare pentru reducerea impactului VSR: extinderea accesului la testare și consolidarea supravegherii epidemiologice, asigurarea accesului echitabil la metode moderne de prevenție și creșterea nivelului de informare a populației.

„Datele oficiale privind infecțiile cu VSR sunt, în prezent, subestimate cronic. Ceea ce vedem cel mai clar în datele de supraveghere este vârful aisbergului, reprezentat de cazurile care ajung la spital”, a declarat conf. univ. dr. Adrian Pană, director al Centrului Național de Statistică în Sănătate Publică din cadrul INSP.

Potrivit specialiștilor, o monitorizare mai bună a circulației virusului ar permite o evaluare mai precisă a poverii bolii și ar contribui la fundamentarea politicilor de sănătate publică.

Vaccinarea maternă și anticorpii monoclonali, printre metodele de prevenție

România dispune deja de metode moderne de prevenție a infecției severe cu VSR, printre care vaccinarea și anticorpii monoclonali cu durată lungă de acțiune. Potrivit experților, prevenirea formelor severe de VSR poate reduce numărul urgențelor pediatrice, al internărilor și presiunea exercitată asupra secțiilor de pediatrie, UPU și ATI.

Formele severe pot apărea și la sugarii sănătoși

VSR este una dintre principalele cauze de bronșiolită și spitalizare la sugari, iar evoluția severă nu poate fi întotdeauna anticipată de la primele simptome.

Prof. univ. dr. Mihai Craiu a subliniat că formele severe de VSR nu apar doar la copiii considerați vulnerabili.

„Un studiu realizat în Spania, pe o cohortă de peste 50.000 de copii născuți la termen și anterior sănătoși, a arătat că 93% dintre spitalizările pentru infecție severă cu VSR au fost înregistrate la copii anterior normali”, a precizat medicul.

Costuri de mii de lei pentru o singură spitalizare

Impactul VSR nu se limitează la consecințele clinice, ci se reflectă și în costurile suportate de sistemul sanitar. Date prezentate de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din București arată că, în sezonul rece 2025-2026, au fost diagnosticate aproximativ 57-60 de cazuri confirmate de infecție cu VSR, la pacienți cu vârste de la câteva luni până la 80 de ani.

Peste jumătate dintre pacienți aveau peste 60 de ani, iar durata medie a spitalizării a fost de aproximativ șapte zile. Costul mediu al unei spitalizări a fost estimat la circa 4.425 de lei, în timp ce în cazurile severe costurile au depășit 38.000 de lei pentru un singur pacient.