Doi cetățeni ruși au fost trimiși în judecată pentru uz de fals, după ce ar fi folosit certificate false de cetățenie română pentru a obține mai multe documente românești, anunță Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit procurorilor, cei doi inculpați, originari din Sankt Petersburg și Moscova, ar fi folosit în 2024 certificate de cetățenie despre care susțineau că au fost emise în 2023 de Ambasada României la Bratislava. În realitate, documentele ar fi fost false, iar cei doi nu au obținut niciodată cetățenia română prin procedurile legale.

Cei doi ar fi depus certificatele false la un serviciu de stare civilă din București, împreună cu certificatele lor de naștere rusești, solicitând transcrierea acestora. În baza documentelor obținute astfel, au solicitat și primit ulterior cărți de identitate și pașapoarte simple electronice românești.

Procurorii cer desființarea certificatelor de cetățenie false și anularea tuturor actelor obținute în baza acestora.

Cei doi inculpați nu au fost găsiți și au fost cercetați în lipsă. Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Sectorului 6 București, care va judeca dosarul în primă instanță.