Decizia blochează aplicarea articolului 101 din Legea 198/2023, prevedere care a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026, odată cu debutul noului an școlar. Respectiva reglementare le oferea liceelor posibilitatea de a organiza propriile concursuri de admitere pentru cel mult 50% din numărul total de locuri, ulterior susținerii Evaluării Naționale de către elevi, transmite Agerpres.

Intervenția legislativă a fost operată la nivel parlamentar, plenul Senatului hotărând încă de pe 8 septembrie abrogarea articolului respectiv, cu aplicabilitate imediată pentru anul școlar în curs, 2026-2027. Ca urmare a acestei decizii, Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin care să stabilească metodologia actualizată de examen.

Mecanismul juridic prin care s-a realizat această schimbare a vizat modificarea articolului 248, alineatul (4) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023. Concret, actul normativ prorogă atât admiterea la liceu, cât și Evaluarea Națională organizată la finalul clasei a VIII-a. Aceste teste vor fi amânate până când generația de elevi care a început clasa a V-a în anul școlar 2025-2026 va ajunge să absolve clasa a VIII-a.