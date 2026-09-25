Modificări de ultim moment în componența „Guvernului Mureșan”. Ce au discutat Nicușor Dan și premierul desemnat, la Cotroceni

După vizita în Statele Unite, la Adunarea Generală a ONU, șeful statului s-a întâlnit cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, începând cu ora 12:00, iar discuțiile au durat puțin peste o oră.

Astfel, premierul desemnat era așteptat să îi prezinte lui Nicușor Dan cabinetul de miniștri propus de PNL, USR și UDMR, precum și programul de guvernare.

Pe de altă parte, liderii PNL, USR și UDMR au discutat și despre componența Guvernului. Mai sunt modificări de ultim moment. De exemplu, la Ministerul Justiției ar urma să fie o persoană independentă și se vehiculează numele unor judecători. Vorbim, de pildă, de Andreea Kiss, fost judecător și fost lector la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Pe de altă parte, la Interne, Cătălin Predoiu ar putea să fie înlocuit de Mircea Abrudean, președintele Senatului. La Ministerul Muncii, tot un portofoliu care ar urma să le revină liberalilor și acest minister să fie ocupat de Raluca Turcan, Sebastian Burduja la Energie, iar la Cultură cei din UDMR ar putea să propună un secretar de stat.

Toate cele trei partide au vineri ședință online în care discută lista de miniștri, programul de guvernare și practic își dau ultimul acord pentru votul care urmează.

Decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier a fost publicat luni în Monitorul Oficial.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joia trecută pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament.

El a spus că l-a ales pe Mureşan, "prima opţiune" a sa, deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.

"România are nevoie de un Guvern. Nu avem o majoritate conturată în ciuda tuturor acestor ore de discuţii şi atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziţia de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Şi această persoană este Siegfried Mureşan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experienţă în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucru importante. Deci are expertiza pentru această poziţie", a afirmat şeful statului joi.

Potrivit Constituţiei (Articolul 103, alineatul 2), candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului, scrie Agerpres.