Modificări de ultim moment în componența „Guvernului Mureșan”. Ce au discutat Nicușor Dan și premierul desemnat, la Cotroceni

După vizita în Statele Unite, la Adunarea Generală a ONU, șeful statului s-a întâlnit cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, începând cu ora 12:00, iar discuțiile au durat puțin peste o oră.
Astfel, premierul desemnat era așteptat să îi prezinte lui Nicușor Dan cabinetul de miniștri propus de PNL, USR și UDMR, precum și programul de guvernare.
Pe de altă parte, liderii PNL, USR și UDMR au discutat și despre componența Guvernului. Mai sunt modificări de ultim moment. De exemplu, la Ministerul Justiției ar urma să fie o persoană independentă și se vehiculează numele unor judecători. Vorbim, de pildă, de Andreea Kiss, fost judecător și fost lector la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Pe de altă parte, la Interne, Cătălin Predoiu ar putea să fie înlocuit de Mircea Abrudean, președintele Senatului. La Ministerul Muncii, tot un portofoliu care ar urma să le revină liberalilor și acest minister să fie ocupat de Raluca Turcan, Sebastian Burduja la Energie, iar la Cultură cei din UDMR ar putea să propună un secretar de stat.
Toate cele trei partide au vineri ședință online în care discută lista de miniștri, programul de guvernare și practic își dau ultimul acord pentru votul care urmează.
Decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier a fost publicat luni în Monitorul Oficial.
Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joia trecută pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament.
El a spus că l-a ales pe Mureşan, "prima opţiune" a sa, deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.
"România are nevoie de un Guvern. Nu avem o majoritate conturată în ciuda tuturor acestor ore de discuţii şi atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziţia de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Şi această persoană este Siegfried Mureşan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experienţă în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucru importante. Deci are expertiza pentru această poziţie", a afirmat şeful statului joi.
Potrivit Constituţiei (Articolul 103, alineatul 2), candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului, scrie Agerpres.
Cum ar putea arăta Guvernul Mureșan
Premierul desemnat le-a trimis social-democraților liniile directoare ale programului de guvernare, dar chiar şi aşa, Sorin Grindeanu transmite că PSD nu s-a răzgândit și nu îl susține.
Ușa negocierilor a rămas totuși deschisă, până la finalul săptămânii, când este aşteptată o decizie finală.
Între timp, PNL, USR și UDMR au creionat o primă schiță a viitorului cabinet.
Cele mai multe ministere le-ar reveni liberalilor, însă o parte dintre actualii miniștri ar urma să fie înlocuiți.
Potrivit unor surse politice, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor ar fi convenit ca în Guvernul condus de Siegfried Mureșan PNL să aibă 7 ministere, USR - 6, iar UDMR - 3.
Cei mai mulţi dintre miniștrii care sunt în funcție ar urma să-și ducă mai departe mandatele.
Astfel, PNL ar rămâne cu Finanțele conduse de Alexandru Nazare, la investiții și proiecte europene ar continua Dragoș Pîslaru, la educație Mihai Dimian, însă Cătălin Predoiu e posibil să fie schimbat de la Interne.
În plus, liberalii ar putea primi sănătatea, care ar putea ajunge la Oana Gheorghiu, dar și munca și energia - unde este vehiculat numele lui Sebastian Burduja.
De la USR ar rămâne Diana Buzoianu la Mediu, Oana Țoiu la Externe, Radu Miruță la Apărare și Irineu Dârau la Economie. Și ar putea primi Transporturile, unde propunerea ar fi Cătălin Drulă. Justiția este disputată atât de PNL, cât și de USR - care l-ar vrea la conducere pe Stelian Ion.
Cei din UDMR ar vrea ca la Dezvoltare să rămână Cseke Attila. Își doresc însă și Agricultură, pentru Tanczos Barna.
Iar dacă ar rămâne cu portofoliul de la Cultură, actualul ministru ar urma să fie schimbat, după ce Demeter Andras a transmis că nu vrea să fie un factor de risc la votul de învestitură.
Totul după ce în luna mai conducerea partidului i-a cerut demisia după ce a fost făcută publică o întregistrare audio în care Demeter Andras ar fi folosit un limbaj vulgar referitor la interesul național al României.
Sorin Grindeanu a primit aseară de la Siegfried Mureșan liniile directoare ale programului de guvernare, le-a citit, dar nu s-a arătat mulțumit.
Sorin Grindeanu, Președintele PSD: ”Deci ăla nu e program de guvernare. Aș spune, și aș glumi un pic, că, la ce salariu de europarlamentar are, cred că și-ar permite o variantă premium la ChatGPT, pentru că ce a avut acolo a fost mai "second-hand", așa. De fapt, dânsul e un Bolojan "second-hand".
Siegfried Mureșan a negat că ar fi folosit inteligența artificială pentru redacatarea documentului și a spus că acuzația liderului PSD „simpatică” . Deocamdată, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan nu au stabilit când și unde se vor întâlni.