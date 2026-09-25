Modificări de ultim moment în componența „Guvernului Mureșan”. Ce au discutat Nicușor Dan și premierul desemnat, la Cotroceni

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și președintele României, s-au întâlnit, vineri, pentru discuții, la Palatul Cotroceni.

autor
Teodora Suciu,  Alexandru Toader

După vizita în Statele Unite, la Adunarea Generală a ONU, șeful statului s-a întâlnit cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, începând cu ora 12:00, iar discuțiile au durat puțin peste o oră. 

Astfel, premierul desemnat era așteptat să îi prezinte lui Nicușor Dan cabinetul de miniștri propus de PNL, USR și UDMR, precum și programul de guvernare.

Pe de altă parte, liderii PNL, USR și UDMR au discutat și despre componența Guvernului. Mai sunt modificări de ultim moment. De exemplu, la Ministerul Justiției ar urma să fie o persoană independentă și se vehiculează numele unor judecători. Vorbim, de pildă, de Andreea Kiss, fost judecător și fost lector la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Pe de altă parte, la Interne, Cătălin Predoiu ar putea să fie înlocuit de Mircea Abrudean, președintele Senatului. La Ministerul Muncii, tot un portofoliu care ar urma să le revină liberalilor și acest minister să fie ocupat de Raluca Turcan, Sebastian Burduja la Energie, iar la Cultură cei din UDMR ar putea să propună un secretar de stat.

Recomandări Video

Toate cele trei partide au vineri ședință online în care discută lista de miniștri, programul de guvernare și practic își dau ultimul acord pentru votul care urmează.

Decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier a fost publicat luni în Monitorul Oficial.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joia trecută pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament.

El a spus că l-a ales pe Mureşan, "prima opţiune" a sa, deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.

"România are nevoie de un Guvern. Nu avem o majoritate conturată în ciuda tuturor acestor ore de discuţii şi atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziţia de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Şi această persoană este Siegfried Mureşan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experienţă în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucru importante. Deci are expertiza pentru această poziţie", a afirmat şeful statului joi.

Potrivit Constituţiei (Articolul 103, alineatul 2), candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului, scrie Agerpres.

Cum ar putea arăta Guvernul Mureșan

Premierul desemnat le-a trimis social-democraților liniile directoare ale programului de guvernare, dar chiar şi aşa, Sorin Grindeanu transmite că PSD nu s-a răzgândit și nu îl susține. 

Ușa negocierilor a rămas totuși deschisă, până la finalul săptămânii, când este aşteptată o decizie finală.

Între timp, PNL, USR și UDMR au creionat o primă schiță a viitorului cabinet.

Cele mai multe ministere le-ar reveni liberalilor, însă o parte dintre actualii miniștri ar urma să fie înlocuiți.

Potrivit unor surse politice, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor ar fi convenit ca în Guvernul condus de Siegfried Mureșan PNL să aibă 7 ministere, USR - 6, iar UDMR - 3.

Cei mai mulţi dintre miniștrii care sunt în funcție ar urma să-și ducă mai departe mandatele.

Astfel, PNL ar rămâne cu Finanțele conduse de Alexandru Nazare, la investiții și proiecte europene ar continua Dragoș Pîslaru, la educație Mihai Dimian, însă Cătălin Predoiu e posibil să fie schimbat de la Interne.

În plus, liberalii ar putea primi sănătatea, care ar putea ajunge la Oana Gheorghiu, dar și munca și energia - unde este vehiculat numele lui Sebastian Burduja.

De la USR ar rămâne Diana Buzoianu la Mediu, Oana Țoiu la Externe, Radu Miruță la Apărare și Irineu Dârau la Economie. Și ar putea primi Transporturile, unde propunerea ar fi Cătălin Drulă. Justiția este disputată atât de PNL, cât și de USR - care l-ar vrea la conducere pe Stelian Ion.

Cei din UDMR ar vrea ca la Dezvoltare să rămână Cseke Attila. Își doresc însă și Agricultură, pentru Tanczos Barna.

Iar dacă ar rămâne cu portofoliul de la Cultură, actualul ministru ar urma să fie schimbat, după ce Demeter Andras a transmis că nu vrea să fie un factor de risc la votul de învestitură.

Totul după ce în luna mai conducerea partidului i-a cerut demisia după ce a fost făcută publică o întregistrare audio în care Demeter Andras ar fi folosit un limbaj vulgar referitor la interesul național al României.

Sorin Grindeanu a primit aseară de la Siegfried Mureșan liniile directoare ale programului de guvernare, le-a citit, dar nu s-a arătat mulțumit.

Sorin Grindeanu, Președintele PSD: ”Deci ăla nu e program de guvernare. Aș spune, și aș glumi un pic, că, la ce salariu de europarlamentar are, cred că și-ar permite o variantă premium la ChatGPT, pentru că ce a avut acolo a fost mai "second-hand", așa. De fapt, dânsul e un Bolojan "second-hand".

Siegfried Mureșan a negat că ar fi folosit inteligența artificială pentru redacatarea documentului și a spus că acuzația liderului PSD „simpatică” . Deocamdată, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan nu au stabilit când și unde se vor întâlni.

Sursa: StirilePROTV Agerpres

Etichete: Siegfried Mureşan, nicusor dan, Cotroceni,

Articol recomandat de sport.ro
Ce nebunie! ”El e câștigătorul Balonului de Aur din acest an”
Ce nebunie! ”El e câștigătorul Balonului de Aur din acest an”
Citește și...
Colaj agerpres grindeanu muresan
Stiri Politice
Siegfried Mureșan, ironie la adresa lui Grindeanu: „Cel mai simpatic e președintele Camerei Deputaților”

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, îl ironizează pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta i-a recomandat să depună mandatul şi să nu meargă la vot cu guvernul pe care îl propune. 

Radu miruta inquam photos george calin
Stiri Politice
Miruță acuză PSD de dublu standard: A votat Guvernul Veștea, dar respinge aceleași măsuri fiscale în Guvernul Mureșan

Vicepremierul interimar Radu Miruță acuză PSD de dublu standard, după ce social-democrații au anunțat că nu vor susține Guvernul propus de Siegfried Mureșan, invocând continuarea măsurilor fiscale ale fostului Executiv.

62605353
Stiri Politice
Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat doctoratul, îl atacă pe Mureșan pe tema ChatGPT: „Ar putea propune și miniștri AI”

Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, îl ironizează pe premierul desemnat Siegfried Mureșan, sugerând că acesta ar fi folosit ChatGPT pentru redactarea programului de guvernare și că ar putea propune inclusiv „miniștri AI”. 

Recomandări
Nicusor dan siegfried muresan inquam
Stiri Politice
Modificări de ultim moment în componența „Guvernului Mureșan”. Ce au discutat Nicușor Dan și premierul desemnat, la Cotroceni

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și președintele României, s-au întâlnit, vineri, pentru discuții, la Palatul Cotroceni.

62379554
Stiri Justitie
Cum au obținut doi ruși cărți de identitate și pașapoarte românești fără să aibă cetățenie. Ce documente au folosit

Doi cetățeni ruși sunt acuzați că au folosit certificate false de cetățenie română pentru a obține acte românești.

Copil disparut
Știri Actuale
Primele imagini surprinse cu băiețelul de 4 ani dispărut din Dofteana. Iosif părea dezorientat și alerga. VIDEO

Căutări de amploare în localitatea Dofteana, județul Bacău, unde un băiețel de 4 ani, cu autism, a dispărut de aproape 24 de ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 Septembrie 2026

03:24:23

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2026

03:27:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23 | Metabolismul după 40 de ani: ce se schimbă și cum prevenim dezechilibrele

36:51

Alt Text!
iBani
iBani - 21 Septembrie 2026

18:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Sunt în topul Ligii 2, dar rămân cu picioarele pe pământ: "Vrem doar să facem un sezon rezonabil"

Sport

OUT de la echipa națională! Nu va mai juca în meciurile din Liga Națiunilor