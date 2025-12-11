Ciulama de ciuperci cremoasă și aromată - ghid pas cu pas. Care sunt cele mai bune ciuperci pentru această rețetă

Puține lucruri sunt mai delicioase decât o farfurie aburindă de ciulama de ciuperci și o porție de mămăligă vârtoasă într-o zi de iarnă rece.

Indiferent de ciupercile cu care alegi să faci acest fel de mâncare, rezultatul este la fel de delicios. În plus, poți adapta rețeta astfel încât să o consumi chiar și în zilele de post. Dacă nu ții post, poți adăuga și piept de pui sau smântână lichidă, pentru un plus de cremozitate. Iată rețeta de ciulama de ciuperci cremoasă și aromată.

Ingrediente pentru ciulama de ciuperci

Pentru această rețetă, poți folosi orice fel de ciuperci dorești, de la clasicele champignon până la pleurotus, gălbori, hribi, zbârciogi, portobello sau ciuperci cremini. Alternativ, poți combina mai multe tipuri de ciuperci, pentru o ciulama delicioasă, cu texturi diferite. Ține cont de faptul că diferite ciuperci au diferiți timpi de gătire, așa că va trebui să ajustezi rețeta în funcție de necesitățile de gătire ale ciupercii care se gătește cel mai greu.

Pentru această rețetă vei avea nevoie de:

• 500 g de ciuperci champignon

• 1 litru de lapte

• 4 linguri de făină

• 300 g ceapă

• 100 g unt, 2 linguri de ulei

• sare, piper după gust

• 1 legătură de pătrunjel sau mărar

Cum se face ciulamaua de ciuperci

Începe prin a căli ceapa în amestecul de ulei și unt, la foc mic, până devine sticloasă. Ai grijă să nu o arzi, pentru că va schimba gustul sosului.

Adaugă ciupercile tăiate mărunt și un praf de sare. Lasă-le să gătească până își lasă apa și aceasta scade complet. Între timp, amestecă făina cu laptele rece sau călduț, până obții o compoziție fără cocoloașe.

Toarnă amestecul peste ciuperci și ceapă, apoi adu totul la fierbere, amestecând încontinuu.

Dacă sosul se îngroașă prea mult, mai adaugă puțin lapte până ajungi la consistența dorită. Fierbe aproximativ cinci minute, oprește focul și pune pătrunjelul sau mărarul la final.

Sfaturi utile pentru o ciulama perfectă

Păstrează proporția de o lingură de făină la aproximativ 250 ml lichid, pentru un sos legat, dar nu greu.

Ca să eviți gustul făinos, gătește făina câteva minute în lichid, amestecând constant.

Pentru o variantă de post, înlocuiește laptele cu băuturi vegetale fără zahăr și renunță la unt.

Dacă vrei un sos mai cremos fără lactate, folosește lapte de soia sau ovăz, care se îngroașă bine la fiert.

Cum se curăță ciupercile

Pentru curățarea ciupercilor, evită să le ții în apă; șterge-le cu un prosop umed sau clătește-le rapid sub jet rece ca să nu absoarbă apă și să-și piardă textura.

Pentru soiurile cu branhii expuse, precum portobello, ciupercile oyster sau shiitake, murdăria se îndepărtează cu un prosop de hârtie, o pensulă de patiserie sau o perie specială pentru ciuperci.

Pentru soiurile fără branhii expuse, precum champignon, cremini sau porcini, murdăria se clătește în apă rece într-o strecurătoare, apoi ciupercile se usucă pe un prosop curat sau pe prosoape de hârtie înainte de gătire.

Trebuie spălate ciupercile?

Depinde de sursa ciupercilor. Ciupercile cultivate, cele ambalate și vândute în supermarket, sunt crescute în compost steril, tratat termic pentru a elimina eventualele bacterii.

Sunt deja destul de curate și nu au nevoie decât de o periere ușoară pentru a îndepărta resturile de compost.

Ciupercile culese din sălbăticie, în schimb, nu au această protecție suplimentară și trebuie spălate întotdeauna pentru a elimina pământul sau eventualele insecte.

Cum să cureți diferite tipuri de ciuperci

Ca să eviți ca ciupercile să devină cauciucate sau apoase, trebuie să iei în considerare tipul de ciupercă. Tehnica de curățare diferă în funcție de varietate.

Soiuri cu branhii expuse: Acestea sunt cele mai absorbante, de exemplu ciupercile oyster, portobello și shiitake. Cel mai bine se curăță prin periere uscată, folosind un prosop de hârtie sau o perie.

Soiuri fără branhii expuse: Champignon, cremini și porcini absorb mult mai puțină apă și pot fi clătite în apă rece. Se pun într-o strecurătoare, se clătesc, apoi se lasă la uscat pe un prosop curat sau pe hârtie.

Se pot clăti și într-o centrifugă pentru salată, apoi se zvântă prin rotire. Evită scufundarea completă a oricărei ciuperci, deoarece apa poate pătrunde în zonele greu accesibile, chiar și la soiurile fără branhii expuse.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













