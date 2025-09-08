Femeia care și-a ucis trei rude cu ciuperci otrăvitoare a fost condamnată la închisoare pe viață, în Australia

Stiri externe
08-09-2025 | 07:36
Criminala cu ciuperci
X/katy

Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării după 33 de ani, pentru uciderea a trei membri ai familiei soțului său, după ce le-a servit o masă cu ciuperci otrăvitoare.

autor
Claudia Alionescu

Este epilogul unui caz care a stârnit groază şi fascinaţie în întreaga lume, relatează AFP.

Lipsa totală de remuşcări din partea dumneavoastră nu face decât să răscolească cuţitul în rana victimelor”, a declarat judecătorul Christopher Beale, de la Curtea Supremă a statului Victoria din Melbourne.

Gravitatea faptelor dumneavoastră justifică aplicarea pedepselor maxime pentru crimele comise”, a adăugat el.

Faptele datează de la o masă în familie din iulie 2023. Această pasionată de gătit şi de cazuri criminale servise o specialitate englezească, beef Wellington, cu buretele viperei - una dintre cele mai periculoase ciuperci otrăvitoare.

Citește și
trump
Trump a tricat finala de la U.S. Open: A fost huiduit, după ce a întârziat meciul și a blocat fanii la intrare

Trei invitaţi au murit, unul singur a supravieţuit. Soţul ei, de care este separată, refuzase invitaţia.

Motivele sale rămân misterioase după mai bine de două luni de proces la Morwell, un mic oraş rural din sud-estul Australiei, urmărit de mass-media şi de pasionaţii de cazuri criminale din întreaga lume.

A folosit ca pretext cancerul pentru a-şi atrage oaspeţii 

La masa organizată de Erin Patterson în 29 iulie 2023, se aflau Don şi Gail Patterson, părinţii soţului ei, Simon.

Mătuşa lui Simon, Heather Wilkinson, şi unchiul Ian, pastor al unei biserici baptiste locale, erau şi ei prezenţi. Simon a refuzat invitaţia, explicând că se simte incomod.

Sper că te vei răzgândi”, i-a răspuns Erin Patterson prin SMS. Separaţi din 2015 fără a fi divorţaţi, relaţia lor se deteriorase din cauza unui dezacord privind plata pensiei alimentare.

Patterson le-a spus oaspeţilor că suferă de cancer şi le-a cerut sfaturi despre cum să le spună acest lucru copiilor ei, potrivit procuraturii. Cu toate acestea, niciun dosar medical nu menţiona un astfel de diagnostic.

Procuratura a concluzionat că era vorba de o minciună pentru a-şi atrage oaspeţii. Pentru masă, australianca a amestecat fileuri de vită cu ciuperci, învelind totul în aluat foietaj pentru a prepara vită Wellington.

Un fel de mâncare „delicios”, potrivit mătuşii Heather Wilkinson. Ciupercile, identificate ulterior ca amanita phalloides, pot avea un gust dulce care ascunde caracterul lor toxic.

Acestea se numără printre cele mai mortale ciuperci de pe planetă şi sunt responsabile de 90% din toate decesele cauzate de consumul de ciuperci otrăvitoare.

Don, Gail şi Heather au murit în decurs de o săptămână. Numai Ian, pastorul, a supravieţuit, după săptămâni de spitalizare. Erin Patterson a fost descrisă ca o mamă atentă, care juca un rol activ în cadrul comunităţii locale, oferindu-se voluntară pentru a edita buletinul informativ al localităţii.

Era, de asemenea, membră a unui grup de pe Facebook unde discuta despre cele mai celebre crime din Australia.

Prietena ei, Christine Hunter, a declarat la proces că avea reputaţia de „detectiv de excepţie”.

La bară, Patterson a asigurat că nu a vrut să omoare pe nimeni şi a susţinut că otrăvirea a fost accidentală.

La sfârşitul procesului, justiţia a dezvăluit însă că ea fusese suspectată de poliţie că a încercat să-şi omoare soţul de trei ori între 2021 şi 2022.

Era vorba tot de mâncăruri otrăvite, şi anume paste cu sos bolognese, pui korma şi un wrap cu legume.

Ea va avea la dispoziţie 28 de zile pentru a face apel după pronunţarea verdictului.

Festivalul de la Veneția s-a încheiat cu surprize și controverse. Cui i-a revenit marele trofeu Leul de Aur

Sursa: News.ro

Etichete: inchisoare pe viata, australia, ciuperci otravitoare, criminala,

Dată publicare: 08-09-2025 07:35

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Decizie finală în procesul femeii din Australia care și-a ucis trei rude după ce le-a servit ciuperci otrăvitoare
Stiri externe
Decizie finală în procesul femeii din Australia care și-a ucis trei rude după ce le-a servit ciuperci otrăvitoare

Un juriu australian a găsit-o luni vinovată pe Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, a acuzată de faptul că a ucis trei persoane, cărora le-a servit ciuperci otrăvitoare, relatează AFP.

Recomandări
Început de an școlar fără festivități și cu proteste. Sindicaliștii vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni
Stiri Educatie
Început de an școlar fără festivități și cu proteste. Sindicaliștii vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni

Elevii încep, luni, anul şcolar, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, însă sindicatele din Educaţie au anunţat că vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Guvernului şi vor organiza un marş până la Palatul Cotroceni.

Trump a anunțat că este pregătit să impună noi sancțiuni Rusiei, după ultimul atac devastator al Moscovei asupra Ucrainei
Stiri externe
Trump a anunțat că este pregătit să impună noi sancțiuni Rusiei, după ultimul atac devastator al Moscovei asupra Ucrainei

Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancţiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică.

Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
Stiri Politice
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”

Parlamentul României a dezbătut și votat, în premieră, patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva pachetelor de reforme asumate de Guvern. Toate au fost respinse.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Septembrie 2025

29:55

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28