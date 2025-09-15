Un bărbat a murit după ce a mers la cules de ciuperci într-o pădure din Neamţ. A alunecat şi a căzut într-un râu

15-09-2025 | 10:05
Un bărbat de 67 de ani, care a mers la cules de ciuperci în pădurea din apropierea stadionului Bicaz, a decedat după ce a alunecat şi a căzut, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

"La data de 14 septembrie, în jurul orei 11:50, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Bicaz au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, de către o femeie, în vârstă de 72 de ani, din Bicaz, cu privire la faptul că, în pădurea din apropierea stadionului Bicaz se află o persoană inconştientă. În temeiul sesizării, echipa de cercetare s-a deplasat la faţa locului, fiind identificat un bărbat în vârstă de 67 de ani, din Bicaz, care, în timp ce se afla cu femeia de 72 de ani la cules de ciuperci, în pădurea din cartierul Măreni, s-ar fi dezechilibrat, a alunecat şi a căzut rostogolindu-se pe sol spre albia râului Bistriţa", arată sursa citată.

La faţa locului s-a deplasat un echipaj de ambulanţă din cadrul Serviciului de Ambulanţă Bicaz, care a declarat decesul bărbatului.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. 

Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

Sursa: Agerpres

neamț, deces, padure, bărbat mort

Dată publicare: 15-09-2025 10:05

