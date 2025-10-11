Cine sunt muzicienii români care au intrat în Cartea Recordurilor

Primii muzicieni români care au intrat în Cartea Recordurilor sunt Diana Jipa și Ștefan Doniga, care au realizat cel mai rapid turneu de concerte din istorie.

Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga au stabilit un record mondial recunoscut de Guinness World Records, devenind primii muzicieni care au susținut cel mai rapid turneu pe toate cele șapte continente.

Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga au intrat în Cartea Recordurilor după ce au realizat un record mondial și au devenit primii muzicieni care au făcut cel mai rapid turneu de concerte pe toate cele șapte continente.

Artiștii români au fost recunoscuți pentru performanța de a susține concerte pe toate continentele în mai puțin de 100 de zile. Ei au fost și primii care au oferit un recital profesionist de muzică clasică în Antarctica.

Doar membrii trupei Metallica sunt ceilalți muzicieni profesioniști la nivel mondial care au mai susținut concerte publice pe toate cele șapte continente, deși într-un interval de timp mult mai lung. Trupa a stabilit acest record în 2013.

„Povestea acestui proiect s-a născut din recunoștință și dragoste. Recunoștință pentru cei ce ne-au adus libertate acum 35 de ani și dragoste pentru muzica românească. Ne-am bucurat de frumusețea și importanța libertății de a călători pe întreg Pământul, de șansa extraordinară de a ne putea afirma fără rețineri cultura și valorile, de a fi primiți cu brațele deschise pretutindeni.

Prin experiența asta vrem să-i inspirăm și să-i motivăm pe cei din jurul nostru, mai ales pe cei tineri, să își înțeleagă și prețuiască libertatea și să-și urmeze visurile cu perseverență și muncă, pentru că doar așa le pot transforma în realitate. Suntem mândri de tot ce am reușit, de recunoașterea Guinness World Records și de faptul că am dus muzica românească pe primul loc în lume. E o veste pe care am primit-o în preajma Zilei Culturii Naționale, o frumoasă coincidență care a însemnat pentru noi o dublă sărbătoare, nu putea fi un simbol mai frumos! Le suntem recunoscători tuturor celor care ne-au fost alături și, ca întotdeauna, promitem să mergem și mai departe!”, au declarat cei doi artiști români.

Cei doi se numără printre cei mai activi muzicieni români. În ultimii șapte ani, aceștia au susținut aproape 600 de concerte în peste 30 de țări de pe toate continentele locuite. În urmă cu doi ani, în 2023, cei doi au realizat o premieră istorică, fiind primii artiști români care au făcut înconjurul lumii.

Mai mult, de-a lungul carierei, cei doi artiști au produs și publicat 22 de filme documentare muzicale de lung metraj în seria „Redescoperă România”, au lansat două albume de muzică românească și au câștigat Premiul de Excelență MUSICRIT, cea mai importantă distincție acordată de critica muzicală românească, pentru proiectul „România Universalis”.

Alte recorduri înregistrate în România

►Cea mai mare horă la Slatina, Olt. Pe 24 ianuarie 2006, 13.828 de participanți au dansat la Slatina, județul Olt, pentru a sărbători Ziua Unirii, stabilind un record mondial pentru cea mai mare horă.

►Alba Iulia – Marea Îmbrățișare. În 2009, 9.758 de persoane au participat la cea mai mare îmbrățișare în grup la Alba Iulia, incluzând oameni din toată țara și președintele României de atunci.

►Cel mai mare dans popular la Năsăud. Peste 9.500 de oameni îmbrăcați în costume populare au dansat hora, evidențiind regiunea ca vatră a portului tradițional.

►Palatul Parlamentului – Gigant arhitectural. Palatul Parlamentului este cea mai mare, grea și costisitoare clădire administrativă din lume, evaluată la 4 miliarde de dolari în 2006.

►Cel mai lung meci de baschet. În 2007, locuitorii din Sibiu au jucat un meci de baschet care a durat 80 de ore, stabilind un record impresionant.

►Cea mai lungă scrisoare către Moș Crăciun. În 2008, elevii din Brașov au scris o scrisoare către Moș Crăciun cu o lungime de 413,8 metri, la care au participat 2.110 copii.

►Cel mai mare ou de Paște. Realizat la Suceava în 2009, oul din fibră de sticlă măsoară 7,25 metri înălțime și 4,6 metri diametru.

►Cea mai lungă trenă de rochie de mireasă. La E-Mariage Fest în 2009, a fost creată o rochie de mireasă cu o trenă de 1.579 de metri.

►Cel mai longeviv guvernator. Mugur Isărescu a intrat în Guinness World Records în 2009 ca fiind cel mai longeviv guvernator, record pe care continuă să îl extindă.

