Cine sunt muzicienii români care au intrat în Cartea Recordurilor

Stiri Diverse
11-10-2025 | 15:27
Cartea Recordurilor
Instagram / @guinnessworldrecords

Primii muzicieni români care au intrat în Cartea Recordurilor sunt Diana Jipa și Ștefan Doniga, care au realizat cel mai rapid turneu de concerte din istorie.

autor
Anca Lupescu

Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga au stabilit un record mondial recunoscut de Guinness World Records, devenind primii muzicieni care au susținut cel mai rapid turneu pe toate cele șapte continente.

Diana Jipa și Ștefan Doniga, primii muzicieni români care au intrat în Cartea Recordurilor

Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga au intrat în Cartea Recordurilor după ce au realizat un record mondial și au devenit primii muzicieni care au făcut cel mai rapid turneu de concerte pe toate cele șapte continente.

Artiștii români au fost recunoscuți pentru performanța de a susține concerte pe toate continentele în mai puțin de 100 de zile. Ei au fost și primii care au oferit un recital profesionist de muzică clasică în Antarctica.

Doar membrii trupei Metallica sunt ceilalți muzicieni profesioniști la nivel mondial care au mai susținut concerte publice pe toate cele șapte continente, deși într-un interval de timp mult mai lung. Trupa a stabilit acest record în 2013.

Citește și
aplicatie buletin digital
Autoritățile au lansat o aplicație pentru citirea datelor de pe buletinele digitale, gratuit. Cum funcționează

„Povestea acestui proiect s-a născut din recunoștință și dragoste. Recunoștință pentru cei ce ne-au adus libertate acum 35 de ani și dragoste pentru muzica românească. Ne-am bucurat de frumusețea și importanța libertății de a călători pe întreg Pământul, de șansa extraordinară de a ne putea afirma fără rețineri cultura și valorile, de a fi primiți cu brațele deschise pretutindeni.

Prin experiența asta vrem să-i inspirăm și să-i motivăm pe cei din jurul nostru, mai ales pe cei tineri, să își înțeleagă și prețuiască libertatea și să-și urmeze visurile cu perseverență și muncă, pentru că doar așa le pot transforma în realitate. Suntem mândri de tot ce am reușit, de recunoașterea Guinness World Records și de faptul că am dus muzica românească pe primul loc în lume. E o veste pe care am primit-o în preajma Zilei Culturii Naționale, o frumoasă coincidență care a însemnat pentru noi o dublă sărbătoare, nu putea fi un simbol mai frumos! Le suntem recunoscători tuturor celor care ne-au fost alături și, ca întotdeauna, promitem să mergem și mai departe!”, au declarat cei doi artiști români.

Cei doi se numără printre cei mai activi muzicieni români. În ultimii șapte ani, aceștia au susținut aproape 600 de concerte în peste 30 de țări de pe toate continentele locuite. În urmă cu doi ani, în 2023, cei doi au realizat o premieră istorică, fiind primii artiști români care au făcut înconjurul lumii.

Mai mult, de-a lungul carierei, cei doi artiști au produs și publicat 22 de filme documentare muzicale de lung metraj în seria „Redescoperă România”, au lansat două albume de muzică românească și au câștigat Premiul de Excelență MUSICRIT, cea mai importantă distincție acordată de critica muzicală românească, pentru proiectul „România Universalis”.

Alte recorduri înregistrate în România

►Cea mai mare horă la Slatina, Olt. Pe 24 ianuarie 2006, 13.828 de participanți au dansat la Slatina, județul Olt, pentru a sărbători Ziua Unirii, stabilind un record mondial pentru cea mai mare horă.

Alba Iulia – Marea Îmbrățișare. În 2009, 9.758 de persoane au participat la cea mai mare îmbrățișare în grup la Alba Iulia, incluzând oameni din toată țara și președintele României de atunci.

►Cel mai mare dans popular la Năsăud. Peste 9.500 de oameni îmbrăcați în costume populare au dansat hora, evidențiind regiunea ca vatră a portului tradițional.

Palatul Parlamentului – Gigant arhitectural. Palatul Parlamentului este cea mai mare, grea și costisitoare clădire administrativă din lume, evaluată la 4 miliarde de dolari în 2006.

►Cel mai lung meci de baschet. În 2007, locuitorii din Sibiu au jucat un meci de baschet care a durat 80 de ore, stabilind un record impresionant.

►Cea mai lungă scrisoare către Moș Crăciun. În 2008, elevii din Brașov au scris o scrisoare către Moș Crăciun cu o lungime de 413,8 metri, la care au participat 2.110 copii.

►Cel mai mare ou de Paște. Realizat la Suceava în 2009, oul din fibră de sticlă măsoară 7,25 metri înălțime și 4,6 metri diametru.

Cea mai lungă trenă de rochie de mireasă. La E-Mariage Fest în 2009, a fost creată o rochie de mireasă cu o trenă de 1.579 de metri.

►Cel mai longeviv guvernator. Mugur Isărescu a intrat în Guinness World Records în 2009 ca fiind cel mai longeviv guvernator, record pe care continuă să îl extindă.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: artisti, muzica, turneu, cartea recordurilor, guinness book,

Dată publicare: 11-10-2025 15:27

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Doi tineri din Buzău, reținuți după ce au folosit datele altei persoane la jocuri de noroc. Cum și-a dat seama victima
Stiri actuale
Doi tineri din Buzău, reținuți după ce au folosit datele altei persoane la jocuri de noroc. Cum și-a dat seama victima

Doi tineri din judeţul Buzău au fost reţinuţi pentru fals informatic după ce, folosind cartea de identitate a altei persoane, au creat conturi pe platforme online de jocuri de noroc şi au jucat în numele acesteia, retrăgând câştigurile.

Autoritățile au lansat o aplicație pentru citirea datelor de pe buletinele digitale, gratuit. Cum funcționează
Stiri actuale
Autoritățile au lansat o aplicație pentru citirea datelor de pe buletinele digitale, gratuit. Cum funcționează

Autoritățile au lansat o aplicație care vede direct de pe telefon datele celor care și-au făcut cartea electronică de identitate.

De ce apare Palatul Parlamentului în Cartea Recordurilor. Motivul pentru care turiștii străini vizitează Casa Poporului
Stiri Turism
De ce apare Palatul Parlamentului în Cartea Recordurilor. Motivul pentru care turiștii străini vizitează Casa Poporului

Palatul Parlamentului deține trei recorduri mondiale. Cunoscută sub denumirea de Casa Poporului, această clădire este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din București, datorită aspectului său impunător.

Marea Britanie introduce cartea de identitate digitală obligatorie. Motivul declarat
Stiri externe
Marea Britanie introduce cartea de identitate digitală obligatorie. Motivul declarat

Premierul Starmer anunță că măsura va fi disponibilă până la sfârșitul legislaturii și actul digital va fi stocat pe telefoane, pe modelul cardurilor contactless.

Cum arată cea mai spectaculoasă rochie de mireasă din lume. Are o trenă de 2,8 kilometri și a fost creată în România
Stiri Diverse
Cum arată cea mai spectaculoasă rochie de mireasă din lume. Are o trenă de 2,8 kilometri și a fost creată în România

România a intrat în Cartea Recordurilor după ce a stabilit un nou record pentru cea mai lungă trenă de rochie de mireasă, de 2.823 de metri, purtată de modelul român Emma Dumitrescu, în vârstă de 17 ani.

Recomandări
România are cea mai scumpă energie electrică din Europa, a recunoscut chiar ministrul Energiei. Franța: 61 euro, România 154
Stiri actuale
România are cea mai scumpă energie electrică din Europa, a recunoscut chiar ministrul Energiei. Franța: 61 euro, România 154

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a recunoscut, într-un interviu difuzat sâmbătă, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, România are cea mai scumpă energie electrică din Europa.

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Octombrie 2025

01:59:11

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28