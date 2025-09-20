Cum arată cea mai spectaculoasă rochie de mireasă din lume. Are o trenă de 2,8 kilometri și a fost creată în România

Stiri Diverse
20-09-2025 | 09:17
cea mai lungă trenă de rochie de mireasă purtată de emma dumitrescu
Agerpres

România a intrat în Cartea Recordurilor după ce a stabilit un nou record pentru cea mai lungă trenă de rochie de mireasă, de 2.823 de metri, purtată de modelul român Emma Dumitrescu, în vârstă de 17 ani.

autor
Anca Lupescu

Creația aparține casei de modă Andree Salon. Un balon cu aer cald a ridicat-o pe Emma și rochia sa record deasupra străzilor din capitala României, marcând deschiderea târgului de nuntă „Marriage Fest” de la București, desfășurat de două ori pe an.

Cea mai lungă trenă de rochie de mireasă are 2,8 kilometri

Cea mai lungă trenă de rochie de mireasă a intrat în Cartea Recordurilor în 2012 și a aparținut casei de modă Andrei Salon.

Realizarea trenei a durat 100 de zile, iar la cusătură au lucrat în total 10 croitorese. Rochia record a necesitat 4.700 de metri de tafta, 5,5 metri de dantelă Chantilly, 45 de metri de căptușeală, 1.857 de ace de cusut și 150 de papiote de ață.

Organizatorii „Marriage Fest” au declarat la acea vreme că au lansat această inițiativă sub sloganul „Dacă Olanda nu ne lasă în Europa, le scoatem din Cartea Recordurilor Guinness”. Asta a venit ca un semn de protest față de opoziția Olandei privind intrarea României în spațiul Schengen.

Citește și
prinţesa Diana
Celebra rochie de mireasă a prinţesei Diana, expusă la Palatul Kensington

În aprilie 2009, „Marriage Fest” a stabilit primul record mondial Guinness pentru cea mai lungă trenă a unei rochii de mireasă, de 1.492 de metri, dar Olanda a depășit acest record în decembrie 2009, cu o trenă de 2.448 de metri.

Ulterior, România s-a ambiționat și a bătut recordul Guinness pentru cea mai lungă trenă de mireasă după ce un model îmbrăcat cu rochia a plutit într-un balon cu aer cald deasupra centrului Bucureștiului în martie 2012.

Trena ivoire, cu o lungime de 2,98 km, purtată de modelul de 17 ani Ema Dumitrescu, a plutit deasupra unui bulevard principal din capitala României.

Cartea Recordurilor Guinness a recunoscut această trenă din rochia de mătase și dantelă ca fiind cea mai lungă din lume, depășind recordul anterior deținut de un designer olandez.

Trena, la care s-a lucrat timp de 100 de zile, a fost realizată de o echipă de 10 croitorese, a declarat purtătoarea de cuvânt a salonului, Lavinia Lascae.

Dantela a fost importată din Franța, iar taftaua și celelalte materiale au fost cumpărate din Italia, costurile ridicându-se la peste 5.000 de euro, a adăugat aceasta.

Depășirea designerului olandez a avut pentru români o semnificație suplimentară, deoarece mulți erau încă supărați după ce Olanda s-a opus aderării României la zona de liberă circulație Schengen.

Premierul olandez Mark Rutte ceruse României și Bulgariei să facă mai multe reforme în sistemul judiciar și să combată corupția și criminalitatea organizată, înainte de a sprijini integrarea.

„Dacă Olanda nu ne lasă în Europa, o scoatem din cartea recordurilor mondiale”, a spus Alin Caraman, unul dintre organizatorii târgului de nuntă.

Recordul României a fost bătut

În 2017, recordul României la cea mai lungă trenă de rochie de mireasă a fost bătut. Cartea Recordurilor Guinness a declarat o trenă de rochie de mireasă de 8.095,4 metri drept cea mai lungă din lume.

Este aproape suficient de lungă pentru a acoperi Muntele Everest (8.848 metri). Această trenă de 8.095,4 metri este acum considerată cea mai lungă din lume (Cartea Recordurilor Guinness). 

Pe 9 decembrie 2017, compania de construcții Dynamic Projects a prezentat la Caudry, un oraș francez renumit pentru producția de dantelă, o elaborată rochie de mireasă cu o trenă de 8 km. Trena rochiei a fost realizată în două luni și a necesitat munca minuțioasă a 15 croitorese, conform site-ului Cărții Recordurilor Guinness. Trena, confecționată integral din dantelă donată, a fost apoi atașată de rochia de mireasă cu ajutorul unei centuri decorative.

După ce au obținut anterior titlul Guinness pentru cea mai lungă trenă de rochie în 2006, Dynamic Projects și orașul Caudry și-au dorit să readucă recordul în dreptul lor. Noua rochie a inclus și o parte din trena recordului anterior, care măsura 1.203,9 metri — impresionantă, dar mult mai scurtă în comparație. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: cartea recordurilor, rochie de mireasa, guiness book,

Dată publicare: 20-09-2025 09:17

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
Nunțile sunt din ce în ce mai scumpe. Cât costă o rochie de mireasă sau un costum de ginere
Stiri actuale
Nunțile sunt din ce în ce mai scumpe. Cât costă o rochie de mireasă sau un costum de ginere

După doi ani de restricții, mirii au liber la petreceri și cei mai mulți și-au rezervat deja restaurantele pentru această vară.

Celebra rochie de mireasă a prinţesei Diana, expusă la Palatul Kensington
Stiri Mondene
Celebra rochie de mireasă a prinţesei Diana, expusă la Palatul Kensington

Celebra rochie de mireasă a prinţesei Diana va fi expusă în cadrul "Royal Style in the Making", între 3 iunie 2021 şi 2 ianuarie 2022, la Palatul Kensington.

S-a fotografiat într-o rochie de mireasă şi a cerut păreri pe Instagram. Reacţia oamenilor
Bizar
S-a fotografiat într-o rochie de mireasă şi a cerut păreri pe Instagram. Reacţia oamenilor

O femeie a mers să îşi caute rochia de mireasă, iar în timpul probelor a decis să pună o fotografie cu un model pe instagram pentru a afla părerea celor care o urmăreau. Reacţiile nu au fost cele dorite.

Fotografia cu o rochie de mireasă care a devenit virală pe internet
Stiri Diverse
Fotografia cu o rochie de mireasă care a devenit virală pe internet

Un magazin care vinde rochii de mireasă a atras atenția internauților, după ce proprietara a decis să pună în vitrină un manechin purtând o rochie de mireasă în timp ce este așezat într-un scaun cu rotile.

Nunta regală. Meghan Markle a purtat o rochie de mireasă Givenchy
Stiri actuale
Nunta regală. Meghan Markle a purtat o rochie de mireasă Givenchy

Actriţa americană Meghan Markle a ales o superbă rochie Givenchy, cu mâneci lungi, pentru nunta sa de sâmbătă cu prinţul Harry, o rochie creată de designerul britanic Clare Waight Keller, conform Reuters, DPA şi AFP.

Recomandări
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut
Stiri externe
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut

Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP.

Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”
Stiri actuale
Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”

Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.

Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe
Stiri actuale
Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Septembrie 2025

42:12

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Septembrie 2025

01:44:16

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28