Cum arată cea mai spectaculoasă rochie de mireasă din lume. Are o trenă de 2,8 kilometri și a fost creată în România

România a intrat în Cartea Recordurilor după ce a stabilit un nou record pentru cea mai lungă trenă de rochie de mireasă, de 2.823 de metri, purtată de modelul român Emma Dumitrescu, în vârstă de 17 ani.

Creația aparține casei de modă Andree Salon. Un balon cu aer cald a ridicat-o pe Emma și rochia sa record deasupra străzilor din capitala României, marcând deschiderea târgului de nuntă „Marriage Fest” de la București, desfășurat de două ori pe an.

Cea mai lungă trenă de rochie de mireasă are 2,8 kilometri

Cea mai lungă trenă de rochie de mireasă a intrat în Cartea Recordurilor în 2012 și a aparținut casei de modă Andrei Salon.

Realizarea trenei a durat 100 de zile, iar la cusătură au lucrat în total 10 croitorese. Rochia record a necesitat 4.700 de metri de tafta, 5,5 metri de dantelă Chantilly, 45 de metri de căptușeală, 1.857 de ace de cusut și 150 de papiote de ață.

Organizatorii „Marriage Fest” au declarat la acea vreme că au lansat această inițiativă sub sloganul „Dacă Olanda nu ne lasă în Europa, le scoatem din Cartea Recordurilor Guinness”. Asta a venit ca un semn de protest față de opoziția Olandei privind intrarea României în spațiul Schengen.

În aprilie 2009, „Marriage Fest” a stabilit primul record mondial Guinness pentru cea mai lungă trenă a unei rochii de mireasă, de 1.492 de metri, dar Olanda a depășit acest record în decembrie 2009, cu o trenă de 2.448 de metri.

Ulterior, România s-a ambiționat și a bătut recordul Guinness pentru cea mai lungă trenă de mireasă după ce un model îmbrăcat cu rochia a plutit într-un balon cu aer cald deasupra centrului Bucureștiului în martie 2012.

Trena ivoire, cu o lungime de 2,98 km, purtată de modelul de 17 ani Ema Dumitrescu, a plutit deasupra unui bulevard principal din capitala României.

Cartea Recordurilor Guinness a recunoscut această trenă din rochia de mătase și dantelă ca fiind cea mai lungă din lume, depășind recordul anterior deținut de un designer olandez.

Trena, la care s-a lucrat timp de 100 de zile, a fost realizată de o echipă de 10 croitorese, a declarat purtătoarea de cuvânt a salonului, Lavinia Lascae.

Dantela a fost importată din Franța, iar taftaua și celelalte materiale au fost cumpărate din Italia, costurile ridicându-se la peste 5.000 de euro, a adăugat aceasta.

Depășirea designerului olandez a avut pentru români o semnificație suplimentară, deoarece mulți erau încă supărați după ce Olanda s-a opus aderării României la zona de liberă circulație Schengen.

Premierul olandez Mark Rutte ceruse României și Bulgariei să facă mai multe reforme în sistemul judiciar și să combată corupția și criminalitatea organizată, înainte de a sprijini integrarea.

„Dacă Olanda nu ne lasă în Europa, o scoatem din cartea recordurilor mondiale”, a spus Alin Caraman, unul dintre organizatorii târgului de nuntă.

Recordul României a fost bătut

În 2017, recordul României la cea mai lungă trenă de rochie de mireasă a fost bătut. Cartea Recordurilor Guinness a declarat o trenă de rochie de mireasă de 8.095,4 metri drept cea mai lungă din lume.

Este aproape suficient de lungă pentru a acoperi Muntele Everest (8.848 metri). Această trenă de 8.095,4 metri este acum considerată cea mai lungă din lume (Cartea Recordurilor Guinness).

Pe 9 decembrie 2017, compania de construcții Dynamic Projects a prezentat la Caudry, un oraș francez renumit pentru producția de dantelă, o elaborată rochie de mireasă cu o trenă de 8 km. Trena rochiei a fost realizată în două luni și a necesitat munca minuțioasă a 15 croitorese, conform site-ului Cărții Recordurilor Guinness. Trena, confecționată integral din dantelă donată, a fost apoi atașată de rochia de mireasă cu ajutorul unei centuri decorative.

După ce au obținut anterior titlul Guinness pentru cea mai lungă trenă de rochie în 2006, Dynamic Projects și orașul Caudry și-au dorit să readucă recordul în dreptul lor. Noua rochie a inclus și o parte din trena recordului anterior, care măsura 1.203,9 metri — impresionantă, dar mult mai scurtă în comparație.

