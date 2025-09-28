De ce apare Palatul Parlamentului în Cartea Recordurilor. Motivul pentru care turiștii străini vizitează Casa Poporului

28-09-2025 | 17:40
palatul parlamentului
Palatul Parlamentului deține trei recorduri mondiale. Cunoscută sub denumirea de Casa Poporului, această clădire este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din București, datorită aspectului său impunător.

Anca Lupescu

Iată de ce apare Palatul Parlamentului în Cartea Recordurilor și de ce este printre cele mai cunoscute obiective turistice din București.

Palatul Parlamentului deține trei recorduri mondiale

Conform Guiness World Records, Palatul Parlamentului deține trei recorduri mondiale.

Palatul Parlamentului are o suprafață desfășurată de 360.000 de metri pătrați, stabilind recordul mondial pentru cea mai mare clădire administrativă destinată uzului civil, fiind și printre cele mai spectaculoase palate din București. 

Este și cea mai grea clădire din lume: a fost construit din 700.000 de tone de oțel și bronz, 1 milion m³ de marmură, 3.500 de tone de sticlă de cristal și 900.000 m³ de lemn.

Totodată, este considerată cea mai scumpă clădire administrativă din lume, costurile totale fiind estimate în 2006 la aproximativ 4 miliarde de dolari.

Clădirea a fost realizată aproape integral din materiale provenite din România. Printre acestea se numără 3.500 de tone de cristal – din care au fost realizate 480 de candelabre, 1.409 corpuri de iluminat și oglinzi –, 700.000 de tone de oțel și bronz folosite pentru uși și ferestre monumentale, candelabre și capiteluri, 900.000 m³ de lemn (peste 95% de proveniență locală) pentru parchet și lambriuri, inclusiv nuc, stejar, cireș, ulm și paltin, precum și 200.000 m² de covoare din lână.

Pentru unele dintre cele mai mari covoare, războaiele de țesut au fost aduse în interiorul clădirii. Draperiile din catifea și brocart sunt decorate cu broderii și pasmanterii din argint și aur.

Potrivit arhitectului-șef Anca Petrescu, elementele de securitate, concepute inițial ca răspuns la temerile lui Nicolae Ceaușescu, ar putea fi utile și în prezent, în cazul unor evenimente internaționale majore, precum summitul NATO.

Parcarea subterană are o capacitate de aproximativ 20.000 de autoturisme.

Palatul măsoară 270 m lungime, 240 m lățime, are 86 m înălțime deasupra solului și 92 m în subteran. Dispune de 1.100 de încăperi și 12 etaje, la care se adaugă patru niveluri subterane utilizate în prezent și alte patru aflate în diferite stadii de finalizare.

Arhitectul-șef, Anca Petrescu, avea 28 de ani la începutul proiectului și a condus o echipă formată din 700 de arhitecți și 20.000 de muncitori, care lucrau continuu, 24 de ore din 24.

palatul parlamentului

Istoric

Clădirea a fost cunoscută inițial sub numele de „Casa Poporului” sau „Casa Republicii” și a fost proiectată pentru a găzdui principalele instituții ale statului, similar cu funcția îndeplinită de parlamentele din alte țări. Proiectul era aproape finalizat la momentul înlăturării și execuției lui Nicolae Ceaușescu, în decembrie 1989.

Din 1997, Palatul găzduiește Camera Deputaților, care anterior funcționa în Palatul Patriarhiei. Senatul s-a mutat în clădire în 2005, după ce a părăsit fostul sediu al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

În prezent, Palatul adăpostește numeroase săli de conferințe, saloane și spații multifuncționale folosite pentru diverse evenimente, precum și sediul Inițiativei de Cooperare pentru Europa de Sud-Est (SECI), o organizație dedicată cooperării regionale împotriva criminalității transfrontaliere.

O parte a clădirii – inclusiv zone din aripa de vest, aripa de est, etajul al doilea și nivelurile subterane inferioare – nu este încă finalizată. De asemenea, se construiește un nou parcaj subteran într-un fost stadion acoperit în timpul lucrărilor, iar tuneluri noi vor lega Bulevardul 13 Septembrie de subsolul clădirii.

Palatul Parlamentului poate fi vizitat prin tururi ghidate disponibile în mai multe limbi.

Clădirea a găzduit și cel mai mare summit NATO organizat vreodată în România în 2008. Liderii celor 26 de state membre s-au întâlnit în Sala Unirii, cea mai mare sală a clădirii, care are un acoperiș de sticlă glisant capabil să susțină greutatea unui elicopter.

28-09-2025

