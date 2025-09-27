Unde a avut loc cea mai mare horă din lume. Au participat aproape 10.000 de persoane și s-a întâmplat în România

27-09-2025 | 16:33
horă costume populare
Shutterstock

Cea mai mare horă din lume a avut loc în România, unde aproape 10.000 de persoane s-au prins în dans tradițional simultan, stabilind un record impresionant și promovând cultura populară românească.

Anca Lupescu

Cea mai mare horă din lume a avut loc în România și a inclus aproape 10.000 de persoane. Totul s-a întâmplat de Ziua Costumului Popular, iar imaginile cu hora sunt cu adevărat spectaculoase

Unde a avut loc cea mai mare horă din lume 

România a intrat în Cartea Recordurilor pentru cea mai mare horă din lume, dar și pentru cea mai mare adunare de persoane îmbrăcate în costume tradiționale. Totul s-a întâmplat de Ziua Costumului Popular.

Recordul a fost stabilit în 2017 și a fost o zi importantă pentru județul Bistrița-Năsăud.

„Oficial! Județul Bistrița-Năsăud a stabilit două recorduri mondiale, acreditate oficial de Guinness World Record! (…) Cred că aceste cifre spun totul! E oficial faptul că județul Bistrița-Năsăud este capitala mondială a românismului și a tradițiilor folclorice! Acest lucru este meritul fiecărui om al județului nostru și al tuturor celor care astăzi au deschis lada de zestre și au arătat lumii întregi că noi, aici, știm să ne prețuim țara, valorile, trecutul, prezentul și viitorul! Mă înclin în fața voastră, dragii mei, și sunt onorat să pot să scriu istorie alături de dumneavoastră, cei mai minunați oameni de pe acest pământ!”, a scris pe Facebook președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, după înmânarea certificatelor.

La același eveniment s-a mascat și Ziua Națională a portului tradițional, fiind prezente ansambluri folclorice din toate primăriile județului Bistrița-Năsăud, dar și din județele Covasna, Galați, Hunedoara, Maramureș, Teleorman, Cluj, Sălaj și din municipiul București.

Ziua Națională a Portului Tradițional din România se sărbătorește în cea de-a doua duminică din luna mai, respectiv la 14 mai 2017. 

La eveniment au participat peste 9.500 de persoane în costume tradiționale, care s-au prins într-o horă, reafirmând statutul județului de centru al costumului popular.

Dansul popular s-a jucat în comuna Runcu Salvei, iar evaluarea şi verificare costumelor populare, până la anunţarea oficială a rezultatelor, a durat mai bine de 12 ore de la încheierea evenimentelor.

Ziua portului popular românesc

Ziua Națională a Portului Tradițional din România este sărbătorită în a doua duminică a lunii mai, adică pe 8 mai 2022, fiind instituită prin Legea 102/2015.

Propunerea legislativă privind instituirea acestei zile a fost adoptată de Camera Deputaților, for decizional, la 22 aprilie 2015, Legea 102/2015 fiind publicată în Monitorul Oficial la 13 mai 2015. Conform actului normativ, marcarea acestei zile are rolul de a promova portul popular românesc, de a „evidenția valorile inestimabile reprezentate de costumele tradiționale specifice fiecărei zone.

Instituțiile culturale din România au un rol esențial în marcarea Zilei Naționale a Portului Tradițional. Muzeele de etnografie, Centrele pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Institutul Cultural Român, dar și organizațiile neguvernamentale dedicate patrimoniului popular contribuie la promovarea acestei sărbători.

Legea 102/2015 prevede, de asemenea, introducerea în curricula școlară, în luna mai, a două ore de educație civică sau discipline echivalente, pentru elevii claselor IV-XII. Aceste ore sunt dedicate portului tradițional românesc sau al minorităților naționale, cu scopul de a sublinia importanța acestuia în păstrarea identității naționale.

Costumul popular românesc are origini datând din secolele IX-X, însă cele mai numeroase dovezi apar începând cu secolul al XIV-lea. Cea mai veche reprezentare documentată se regăsește în Cronica Pictată de la Viena (1358), care descrie bătălia de la Posada dintre regele Ungariei, Carol Robert de Anjou, și voievodul muntean Basarab I. Acolo sunt ilustrate porturile autentice ale bărbaților români: cămăși lungi strânse la brâu, ițari, opinci și căciuli din piele de oaie.

