Marea Britanie introduce cartea de identitate digitală obligatorie. Motivul declarat

Premierul Starmer anunță că măsura va fi disponibilă până la sfârșitul legislaturii și actul digital va fi stocat pe telefoane, pe modelul cardurilor contactless.

Regatul Unit a anunțat vineri că va introduce o carte de identitate digitală ce va fi obligatorie pentru toți cetățenii și rezidenții britanici, ca măsură pentru descurajarea imigrației ilegale, transmit Reuters și DPA, preluat de Agerpres.

„Prin această măsură va fi mai greu să se lucreze ilegal în această țară, frontierele noastre devenind mai sigure", a declarat premierul britanic Keir Starmer. Potrivit acestuia, noua măsură va oferi „oportunități enorme" pentru Regatul Unit.

Implementarea pe model contactless

Cartea de identitate digitală va deveni obligatorie, pentru început ca mijloc de a dovedi dreptul de a lucra. Ea va fi disponibilă pentru cetățenii britanici și rezidenții legali până la finalul actualei legislaturi parlamentare.

„Știu că oamenii care muncesc sunt îngrijorați în legătură cu nivelul migrației ilegale în această țară. O frontieră sigură și migrația controlată sunt cereri rezonabile și acest guvern ascultă și își respectă promisiunile", a subliniat premierul Starmer.

Planurile guvernului britanic au în vedere stocarea cărților de identitate digitale pe telefoane și pe alte echipamente electronice, pe modelul cardurilor de plată contactless.

