Autoritățile au lansat o aplicație pentru citirea datelor de pe buletinele digitale, gratuit. Cum funcționează

Autoritățile au lansat o aplicație care vede direct de pe telefon datele celor care și-au făcut cartea electronică de identitate.

Măsura era necesară în condițiile în care nu toate instituțiile au cititoare speciale, iar mulți oameni au fost nevoiți să se întoarcă la evidenta populației, pentru a cere o adeverință suplimentară.

La Evidența Populației cozile sunt la ordinea zilei.

Tată: „Fără programare, acum vrem să îl ridicăm. Sperăm că doar 10 zile. Urmează să avem confirmarea, dacă e gata sau nu”.

Cum adresa de domiciliu nu mai apare pe cărțile electronice de identitate mulți se întorc la evidența populației ca să ceară o adeverință suplimentară pentru că unele instituții nu au cititoare pentru noile documente.

Persoană: „Eu abia mi-am ridicat și adeverința pentru autentificare”.

Pentru ca oamenii să nu mai fie puși pe drumuri, autoritățile au lansat luni aplicația RoCEIReader, un instrument digital care permite citirea datelor de domiciliu pe telefonul personal, direct din cartea electronică de identitate.

După ce instalezi aplicația, urmezi pașii afișați pe ecran. În partea de sus introduci codul format din 6 cifre, înscris pe cartea de identitate. În partea de jos, introduci PIN-ul ales la eliberarea documentului. Apoi, apropiem cartea de identitate electronică de spatele telefonului.

Aplicația începe să citească datele stocate în cip, nume, CNP, adresă, data nașterii și alte detalii. În câteva secunde, toate apar pe ecranul telefonului și pot fi salvate într-un fișier PDF.

Aplicația este gratuită, disponibilă în Google Play și, în curând, și în App Store.

Cătălin-Aurel Giulescu, șef la Evidența Populației, dă asigurări că aplicația respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică și că datele personale nu sunt transmise către servere externe.

Pe de altă parte, instituțiile de stat și private sunt obligate să își cumpere cititoare speciale, iar de la 1 octombrie, cele care nu respectă legea vor fi sancționate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













