Doi tineri din Buzău, reținuți după ce au folosit datele altei persoane la jocuri de noroc. Cum și-a dat seama victima

Doi tineri din judeţul Buzău au fost reţinuţi pentru fals informatic după ce, folosind cartea de identitate a altei persoane, au creat conturi pe platforme online de jocuri de noroc şi au jucat în numele acesteia, retrăgând câştigurile.

Victima şi-a dat seama că identitatea îi este folosită de cineva după ce a aflat de la ANAF că are venituri nedeclarate, pentru care trebuie să plătească impozit.

Activitatea infracţională a celor doi tineri buzoieni a început în primăvara acestui an.

„În fapt, în luna aprilie a.c., persoanele în cauză ar fi folosit fără drept datele cărţii de identitate ale persoanei vătămate pentru a realiza diferite conturi, desfăşurau activităţi care generau profituri şi ulterior retrăgeau sumele de bani câştigate”, informează, joi, Poliţia judeţeană Prahova, care instrumentează acest caz.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că, după ce au făcut rost de datele din cartea de identitate a unei persoane din judeţul Prahova, cei doi au creat conturi pe platforme online de jocuri de noroc, în numele acesteia. Victima a aflat despre acest lucru după ce ANAF a anunţat-o că are venituri nedeclarate pentru care trebuie să plătească taxe la stat.

Miercuri, poliţiştii prahoveni au făcut trei percheziţii în Buzău, la locuinţele suspecţilor, unde au descoperit şi ridicat mai multe mijloace de probă.

Cei doi tineri de 23, respectiv 24 de ani au fost duşi la sediul poliţiei pentru audieri, fiind reţinuţi pentru 24 de ore sub acuzaţia de fals informatic.

