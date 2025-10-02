Doi tineri din Buzău, reținuți după ce au folosit datele altei persoane la jocuri de noroc. Cum și-a dat seama victima

Stiri actuale
02-10-2025 | 14:43
Politie

Doi tineri din judeţul Buzău au fost reţinuţi pentru fals informatic după ce, folosind cartea de identitate a altei persoane, au creat conturi pe platforme online de jocuri de noroc şi au jucat în numele acesteia, retrăgând câştigurile.

autor
Ioana Andreescu

Victima şi-a dat seama că identitatea îi este folosită de cineva după ce a aflat de la ANAF că are venituri nedeclarate, pentru care trebuie să plătească impozit.

Activitatea infracţională a celor doi tineri buzoieni a început în primăvara acestui an.

„În fapt, în luna aprilie a.c., persoanele în cauză ar fi folosit fără drept datele cărţii de identitate ale persoanei vătămate pentru a realiza diferite conturi, desfăşurau activităţi care generau profituri şi ulterior retrăgeau sumele de bani câştigate”, informează, joi, Poliţia judeţeană Prahova, care instrumentează acest caz.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că, după ce au făcut rost de datele din cartea de identitate a unei persoane din judeţul Prahova, cei doi au creat conturi pe platforme online de jocuri de noroc, în numele acesteia. Victima a aflat despre acest lucru după ce ANAF a anunţat-o că are venituri nedeclarate pentru care trebuie să plătească taxe la stat.

Citește și
politie
O femeie din Buzău a fost înjunghiată de fostul partener chiar în fața farmaciei unde lucra. Individul a fost reținut

Miercuri, poliţiştii prahoveni au făcut trei percheziţii în Buzău, la locuinţele suspecţilor, unde au descoperit şi ridicat mai multe mijloace de probă.

Cei doi tineri de 23, respectiv 24 de ani au fost duşi la sediul poliţiei pentru audieri, fiind reţinuţi pentru 24 de ore sub acuzaţia de fals informatic.

Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite

Sursa: News.ro

Etichete: buzau, tineri, frauda, jocuri de noroc,

Dată publicare: 02-10-2025 14:43

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Țeapa secolului! ”Prezentatoarea” serilor de Champions League din Turcia are zeci de mii de fani și face milioane: cine este, de fapt, Eysan Aksoy
GALERIE FOTO Țeapa secolului! ”Prezentatoarea” serilor de Champions League din Turcia are zeci de mii de fani și face milioane: cine este, de fapt, Eysan Aksoy
Citește și...
Momentul în care bărbatul din Buzău a mers să își înjunghie fosta iubită, în fața farmaciei în care lucra. VIDEO
Stiri actuale
Momentul în care bărbatul din Buzău a mers să își înjunghie fosta iubită, în fața farmaciei în care lucra. VIDEO

O farmacistă de 41 de ani din județul Buzău a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu o armă albă chiar de fostul iubit. Individul, cu 3 ani mai în vârstă, nu ar fi acceptat despărțirea de femeia care este căsătorită și are doi copii.

O femeie din Buzău a fost înjunghiată de fostul partener chiar în fața farmaciei unde lucra. Individul a fost reținut
Stiri actuale
O femeie din Buzău a fost înjunghiată de fostul partener chiar în fața farmaciei unde lucra. Individul a fost reținut

Caz șocant, miercuri dimineață, într-o localitate din județul Buzău. O femeie de 41 de ani a fost înjunghiată de fostul partener, chiar în fața farmaciei unde lucra. Individul, cu 3 ani mai în vârstă, a fost reținut.

Ardeii de la Buzău atât de iuți încât lucrătorii poartă măști, halat și două perechi de mănuși. ”Mulți cred că e de joacă”
Stiri Sociale
Ardeii de la Buzău atât de iuți încât lucrătorii poartă măști, halat și două perechi de mănuși. ”Mulți cred că e de joacă”

Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău a creat ardei atât de iuți, încât lucrătorii poartă măști, halat și câte două perechi de mănuși atunci când le scot semințele. Substanța responsabilă, capsaicina, este foarte apreciată în medicină.

 

Recomandări
Dezinformarea, temă centrală la Copenhaga. Nicușor Dan prezintă „raportul Georgescu” privind influența rusă în alegeri
Stiri Politice
Dezinformarea, temă centrală la Copenhaga. Nicușor Dan prezintă „raportul Georgescu” privind influența rusă în alegeri

Joi, în Copenhaga are loc reuniunea Comunității Politice Europene la care participă și președintele Nicușor Dan.

Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei
Stiri actuale
Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei

Românii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea solicita, în mod voluntar, înscrierea într-un program de pregătire militară de bază, potrivit unui proiect de lege aprobat joi de Guvern.

Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite
Vremea
Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite

Jumătate de țară este sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite. În plus, este cod roșu de ploi abundente în județele Dolj și Olt.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Octombrie 2025

48:19

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28