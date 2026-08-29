Bame, super-leguma uitată din grădina bunicilor. Cum se gătește mâncarea de bame

Pentru beneficiile asupra sănătății, poate fi o alegere mai bună să optezi pentru bame proaspete sau congelate în locul celor conservate.

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Bamele pot fi consumate ca atare sau folosite în diverse preparate sărate, precum supe și tocănițe. Au un gust ușor, asemănător cu cel al ierbii, și pot căpăta o textură lipicioasă atunci când sunt încălzite sau intră în contact cu apa. Bamele pot fi incluse în alimentație datorită conținutului de vitamine, minerale și alți nutrienți.

Bamele sunt fructele unei plante cu flori din familia nalbei, aceeași familie din care fac parte bumbacul și arborele de cacao. Există soiuri verzi și roșii, iar păstăile cu semințe comestibile sunt apreciate pentru conținutul de proteine și nutrienți.

Sunt originare din regiunile tropicale ale emisferei estice și sunt cultivate pe scară largă sau s-au răspândit în mod natural în zonele tropicale și subtropicale ale emisferei vestice. Ca legumă, bamele pot fi preparate în mod similar cu sparanghelul, sotate sau murate. Sunt folosite și ca ingredient în diverse tocănițe.

Bamele înăbușite sunt un preparat clasic. Roșiile se potrivesc foarte bine cu bamele înăbușite, motiv pentru care sunt incluse în majoritatea rețetelor. Bamele se înăbușă alături de alte legume și îți iese o tocăniță delicioasă care poate fi servită cu mămăliguță.

Avantajul bamelor preparate pe grătar este că aroma lor se combină foarte bine cu gustul afumat obținut prin gătire. Rumeneala formată la exterior este un plus. La fel ca în cazul coacerii, nu necesită multă pregătire, dar rezultatul este foarte bun. Le poți servi alături de maioneză aromată. Poți amesteca maioneza cu sosul iute preferat.

Coacerea bamelor la temperatură ridicată este o metodă simplă, rapidă și gustoasă, mai ales dacă sunt asezonate corespunzător. Uleiul de măsline, sarea și piperul sunt suficiente pentru a le da gust. Poți încerca această rețetă simplă de bame la cuptor, care include și un amestec de condimente creole pentru un plus de aromă. Tot ce trebuie să faci este să așezi păstăile de bame asezonate într-o tavă și să le coci la temperatură ridicată timp de câteva minute.

Bamele sunt preparate și consumate în numeroase moduri. Pot fi coapte la cuptor, preparate pe grătar, prăjite sau gătite înăbușit. Pot fi ingredientul principal al unui preparat sau pot servi drept garnitură. Există, de asemenea, numeroase metode de conservare, de la murare până la conservare în borcane.

Cum se prepară mâncarea de bame cu roșii

Începe prin a toca ceapa mărunt. Încinge uleiul într-o cratiță și călește ceapa la foc mediu până devine sticloasă.

Adaugă morcovul ras și ardeiul gras tocat foarte mărunt. Continuă să le gătești câteva minute, până când legumele încep să se înmoaie. Dacă este nevoie, poți adăuga o lingură de apă sau puțin ulei.

Adaugă bamele congelate și amestecă ușor timp de aproximativ un minut. Pune câteva picături de suc de lămâie peste bame. Nu este nevoie de multă lămâie. Aceasta ajută la păstrarea culorii verzi a bamelor.

Toarnă sucul de roșii și adaugă oregano, piper, zahăr și, dacă dorești, puțină boia iute sau câțiva fulgi de ardei iute. Amestecă ușor. Adaugă supa clară de legume sau apa și lasă preparatul să fiarbă la foc mic spre mediu aproximativ 15 minute.

Adaugă usturoiul spre finalul gătirii, pentru a-și păstra mai bine aroma. Verifică dacă bamele sunt gătite. Dacă sunt încă tari, mai lasă mâncarea pe foc aproximativ 5 minute.

La final, adaugă sare după gust și mai pune, dacă este nevoie, puțină boia iute sau piper. Amestecă ușor și mai lasă preparatul pe foc 1-2 minute. Mâncarea de bame se servește caldă, simplă sau alături de orez, pâine ori mămăligă.

Beneficii pentru sănătate

Conține antioxidanți benefici

Bamele conțin numeroși antioxidanți care pot avea beneficii pentru sănătate. Antioxidanții sunt compuși din alimente care protejează organismul împotriva daunelor provocate de moleculele nocive numite radicali liberi.

Principalii antioxidanți din bame sunt polifenolii, inclusiv flavonoidele și izoquercetina, precum și vitaminele A și C.

Cercetările arată că o alimentație bogată în polifenoli poate contribui la sănătatea inimii prin reducerea riscului de formare a cheagurilor de sânge și a stresului oxidativ, scrie Healthline.

Polifenolii pot avea, de asemenea, beneficii pentru sănătatea creierului datorită capacității lor de a ajunge la nivelul creierului și de a contribui la protejarea acestuia împotriva inflamației.

Aceste mecanisme de protecție pot contribui la protejarea creierului împotriva efectelor îmbătrânirii și la susținerea funcțiilor cognitive, a procesului de învățare și a memoriei.

Poate reduce riscul de boli cardiovasculare

Nivelurile ridicate de colesterol sunt asociate cu un risc mai mare de boli cardiovasculare. Bamele conțin o substanță groasă, asemănătoare unui gel, numită mucilagiu, care se poate lega de colesterol în timpul digestiei, favorizând eliminarea acestuia prin scaun în loc să fie absorbit în organism.

Un alt posibil beneficiu al bamelor pentru inimă este conținutul de polifenoli, care poate contribui la prevenirea bolilor cardiovasculare și a accidentului vascular cerebral.

Un studiu realizat în 2024, care a urmărit peste 9.000 de participanți timp de mai mult de patru ani, a constatat că persoanele care au consumat o dietă bogată în polifenoli au prezentat niveluri mai scăzute ale markerilor inflamatori asociați bolilor cardiovasculare.

Poate avea proprietăți anticancerigene

Bamele conțin un tip de proteină numită lectină, care poate inhiba dezvoltarea celulelor canceroase umane.

Studii mai vechi efectuate în laborator pe celule de cancer de sân au arătat că lectina din bame poate împiedica dezvoltarea celulelor canceroase cu până la 63%. Un alt studiu de laborator, realizat pe celule de melanom metastatic la șoareci, a arătat că extractul de bame a provocat moartea celulelor canceroase.

Totuși, aceste studii au fost realizate în laborator, folosind componente concentrate și extrase din bame. Sunt necesare mai multe cercetări pe oameni înainte de a putea fi formulate concluzii clare.

Poate contribui la scăderea glicemiei

Menținerea unui nivel normal al glicemiei este importantă pentru sănătatea generală. Nivelurile ridicate ale glicemiei menținute în timp pot duce la prediabet și diabet de tip 2.

Cercetările sugerează că bamele ar putea avea efecte benefice asupra controlului glicemiei la persoanele cu prediabet și diabet de tip 2.

Cum alegi bamele fragede în piață și cum le poți conserva pentru iarnă

Alege păstăi de bame cu o culoare intensă și uniformă. Acestea nu ar trebui să aibă mai mult de 10 cm lungime. Evitați păstăile terne, lovite, moi sau cu pete. Dacă bamele sunt prea coapte, vor avea o textură foarte lipicioasă.

Conservarea bamelor

Bamele sunt un aliment cu aciditate scăzută, astfel că, pentru conservare, trebuie folosită o oală specială pentru conservare sub presiune, pentru a asigura siguranța produsului final. Respectând metoda corectă de conservare sub presiune și timpul recomandat, bamele pot fi conservate singure sau împreună cu roșii.

Pentru conservarea bamelor, alege păstăi tinere și fragede. Spală-le și îndepărtează capetele, apoi lasă-le întregi sau taie-le în bucăți de aproximativ 2,5 cm.

Alternativ, poți mura bamelor. La fel ca în cazul altor produse murate, bamele murate cu mărar conțin suficient oțet în raport cu ingredientele solide, astfel încât alimentul, care are în mod natural o aciditate scăzută, să devină suficient de acid.

Spre deosebire de bamele simple, care au o aciditate scăzută, alimentele acidificate corespunzător, precum bamele murate, pot fi conservate în siguranță într-o baie de apă clocotită.