TVA înapoi la 19%, pensii și salarii indexate, dacă bugetul va permite, dar și curățenie în companiile de stat sunt câteva dintre proiectele sale.

Premierul desemnat are, însă, o misiune aproape imposibilă pentru că ar exista inclusiv liberali care ezită să voteze noul Cabinet. Între timp, liderii UDMR s-au răzgândit și îl susțin pe Mureșan să meargă la votul din Parlament.

Siegfried Mureșan a încercat pentru început să-și securizeze voturile din propria tabără. Nu toate sunt, deocamdată, o certitudine. Potrivit unor surse din interiorul Partidului Național Liberal, mai mulți parlamentari au rezerve față de viitorul Guvern.

Pentru a convinge, Mureșan le-a prezentat celor de la PNL și USR o parte din programul de guvernare. Primele măsuri ar avea efecte pozitive direct în buzunarul oamenilor. TVA ar urma să coboare de la 21 la 19%, iar pensiile și salariile să fie indexate. S-ar întâmpla însă doar atunci când bugetul o va permite. Premierul desemnat promite de asemenea mai puțină risipă în companiile de stat și eliminarea sinecurilor politice.

În administrație, programul prevede reducerea birocrației și servicii publice eficiente. Iar pentru economie, reguli fiscale predictibile, fără schimbări de taxe de pe o zi pe alta, dar și investiții în securitate și apărare.

Pe plan extern, viitorul guvern își propune ca România să aibă o voce mai puternică în deciziile luate la nivelul Uniunii Europene.

UDMR s-a răzgândit și îl susține pe Siegfried Mureșan să meargă la votul din Parlament

Potrivit unor surse politice, dacă marți Kelemen Hunor îi sugera lui Siegfried Mureșan să nu meargă până la capăt în cazul în care nu este sigur pe o majoritate, miercuri tonul s-a schimbat. În ședința conducerii UDMR, cei mai mulți membri au fost de acord ca premierul desemnat să meargă în Parlament, pentru vot.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat: „Noi vom fi la guvernare, nu PSD-ul. Nu vrem să invităm PSD-ul la guvernare. Cu domnul Grindeanu vom discuta cu drag și cu plăcere”.

Mircea Abrudean (PNL), președintele Senatului: „Trebuie să ducă la capăt acest demers pentru că luăm în serios această nominalizare din partea președintelui. Această nominalizare trebuie să se termine cu un vot în Parlament. Declarațiile politice sunt una și votul este alta”.

Întrebat dacă premierul desemnat ar trebui, într-un asemenea scenariu, să renunțe la mandat, Nicușor Dan a evitat să dea un răspuns clar.

Nicușor Dan: „Eu am desemnat un prim-ministru și, așa cum am spus în momentul acela, îmi doresc ca el să convingă o majoritate și să facă un guvern care să treacă”.

Corespondent Știrile ProTV: „În ședințele cu cei din PNL și USR Siegfried Mureșan le-a răspuns întrebărilor parlamentarilor și le-a explicat și de ce își dorește cu orice preț să ajungă la votul din Parlament. Chiar dacă este sigur că nu va aduna o majoritate, spunea potrivit unor surse, din respect pentru Președintele României și pentru procedura Constituțională, dar și pentru că ar dori să supună unui test partidele parlamentare, mai ales că o a doua respingere a unui guvern în Parlament ar deschide posibilitatea alegerilor anticipate. Pe de altă parte, premierul desemnat a spus că astăzi ar urma să discute poate cu liderul PSD Sorin Grindeanu, ar urma să le ceară votul social-democraților. Surse din PNL susțin că aceste voturi ar urma să le ceară în schimbul promisiunii că anul viitor și cei din blocul de centru-dreapta își vor da votul pentru un guvern minoritar PSD. Dar, tot astăzi, are loc o întâlnire cu parlamentarii UDMR și cu aceștia va discuta despre programul de guvernare cu care cei din Uniune spun că sunt de acord în proporție de aproximativ 80% și tocmai de aceea sunt de acord și ca Siegfried Mureșan să meargă până la capăt și să ceară votul din Parlament. Planul de guvernare ar urma să fie făcut public tot astăzi”.

Dacă negocierile eșuează, președintele spune că sunt și alte variante în afara alegerilor anticipate. Ar putea propune un premier tehnocrat sau chiar o nouă variantă de rotativă.