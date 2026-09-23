PNL anunţă că premierul desemnat, Siegfried Mureşan, va susţine o conferinţă de presă la ora 12:00. Aceasta va avea loc la Senat, în faţa biroului preşedintelui Senatului, potrivit News.ro.

”Aseară, la şedinţa grupului parlamentar USR. Putem fi mândri de planul de reforme pe care l-am inclus în programul de guvernare. Sunt convins că USR va fi un partener de nădejde pentru reformarea României mult timp de acum înainte”, a scris, miercuri dimineaţă, pe Facebook, premierul desemnat Siegfried Mureşan, alături de fotografii de la întâlnire.

El a mulţumit USR pentru susţinere.

Anterior, în cursul zilei de marţi, Mureşan a discutat cu parlamentarii PNL, iar miercuri se întâlneşte cu parlamentarii UDMR.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a reafirmat susţinerea formaţiunii maghiare pentru un guvern propus de europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan.

”Astăzi, în urma discuţiilor la noi în UDMR, am ajuns la concluzia că mergem şi ne asumăm acest vot”, a anunţat Kelemen, marţi seară.

El a admis că, potrivit aritmeticii parlamentare, guvernul propus de acesta nu ar trece doar cu voturile PNL, USR şi UDMR.

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