Păgubitul a așteptat un credit de 6 milioane de euro, pe care, însă, nu l-a primit niciodată. I s-a promis inclusiv o deplasare în Dubai, alături de Călin Georgescu, în interes de afaceri.

În discuțiile interceptate de anchetatori între cei doi suspecți apare și numele lui George Simion. Călin Georgescu a fost înregistrat când spunea că misiunea lui era să deconspire partidele politice, inclusiv pe liderul AUR.

Înregistrările realizate de procurori aduc lămuriri privitoare la modul în care omul de afaceri buzoian a pierdut peste un milion de euro. Banii ar fi fost pentru o afacere cu aur în Dubai, dar și pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, a declarat victima. Urma să primească însă o linie de credit de 6 milioane de euro.

Georgescu îl prezintă pe Ionel Rusen lui Leu ca fiind un "om de afaceri, foarte puternic financiar, iscusit în afaceri, cu foarte multe conexiuni și în care poate avea mare încredere", notează procurorii.

Rusen se prezintă drept acționar al Wealth Bank, o bancă virtuală britanică, i-a spus el lui Leu. În acte însă e înregistrată pe insula Mwali, din arhipelagul Comore. Directorul ei era italianul Massimiliano Arena, al treilea cercetat pe lângă Călin Georgescu și Rusen în dosar. Procurorii menționează că este cercetat penal și în Italia pentru constituire de grup criminal transfrontalier.

Pe 28 decembrie 2021, firma lui Leu trimite un milion de euro. Banii nu merg la Wealth Bank, ci într-un cont la Incore Bank din Zurich, deschis pe numele altei firme: Migom Bank, din Dominica. I s-a spus că garanția trebuie depusă la o "bancă fizică".

Pe 20 ianuarie 2022, Leu mai depune 100.000 de euro, în același cont.

Creditul nu vine. În schimb vin scuzele prin mesaje de la Rusen.

Disperat, Leu îi scrie lui Călin Georgescu care, spun procurorii, se prezenta drept persoana care se ocupă de soluționarea problemei.

-Am transmis și vorbit! Pozitiv, aștept detaliile de la el. Revin.

-Mă ocup. Revin.

-Executat. Ai răbdare până mâine dimineață. Îți comunic pașii, te rog.

-Am vorbit. Se duce personal la bancă astăzi. Mă sună după-amiază, după 4 pm. Revin la tine ulterior.

Însă banii tot nu au ajuns la Leu. În schimb din extrasele bancare din Elveția, aflate în dosarul anchetatorilor, vedem ce s-a întâmplat cu o parte din garanția depusă. Din contul Migom Bank au plecat, între ianuarie și februarie 2022, peste 53.000 de euro către Massimiliano Arena și aproape 160.000 de euro către soția lui Ionel Rusen.

Procurorii nu au reușit să afle cu certitudine ce s-a întâmplat cu restul banilor. Menționează însă o plată de peste 4 milioane de euro către o bancă din Letonia, în care ar putea fi și restul sumei virată de Leu.

Anchetatorii au înregistrat și în mai 2025 discuții între Calin Georgescu si Ionel Rusen. Au fost purtate chiar în mașina lui Rusen, într-o parcare de la mall Băneasa. Una dintre ele este despre George Simion, liderul AUR.

Călin Georgescu: Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion (n.n. Simion George) la final.

Rusen Ionel: Da?

Călin Georgescu: (n.n. neinteligibil). Acuma când se intră (n.n. neinteligibil). Toți s-au devoalat.

„Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa, considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat”, a fost reacția AUR.