Nicuşor Dan a declarat, la CNN, că nu crede că Rusia ar putea ataca un stat vecin. Întrebat dacă crede că Rusia ar merge atât de departe, şeful statului a afirmat: „Nu este foarte probabil în următorii unu-doi ani, dar trebuie să fim pregătiţi”.

De asemenea, şeful statului nu crede că Rusia este cu adevărat pregătită să negocieze pentru încheierea războiului.

„În acest moment, nu. Însă trebuie să continuăm ambele demersuri: să sprijinim Ucraina şi să impunem sancţiuni Rusiei”, a mai declarat Nicuşor Dan.

O amenințare la adresa Europei

El apreciază că „liderii politici înţeleg această ameninţare la adresa Europei şi că sporesc cheltuielile pentru apărare”.

„Încep să coopereze mai mult. Înţeleg că trebuie să reechilibrăm efortul în raport cu Statele Unite. O lungă perioadă de timp, Statele Unite au asigurat apărarea Europei sau au contribuit la aceasta, iar din punct de vedere economic, contribuţia respectivă nu a fost proporţională. Iar aici, preşedintele Trump are dreptate: trebuie să reechilibrăm această contribuţie”, a mai declarat președintele României.

Nicuşor Dan participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, care are loc la New York.