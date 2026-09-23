Pe 23 septembrie 2026 are loc Echinocțiul de toamnă. Trecerea Soarelui în zodia Balanței schimbă atmosfera, lăsând în urmă perioada aglomerată și concentrarea pe sarcini din ultimele săptămâni.

Odată cu acest tranzit, atenția se mută pe relațiile cu ceilalți. Până pe 22 octombrie, deciziile nu se mai iau pe cont propriu, ci se discută, se analizează și se hotărăsc alături de celălalt, fie în cuplu, fie în activitățile profesionale, existând o disponibilitate mult mai mare în a asculta și a înțelege perspectiva celuilalt.

Această deschidere face ca luna care urmează să fie perfectă pentru semnarea unor contracte,

pentru a pune bazele unor colaborări noi și pentru a lămuri situații tensionate. Totodată, nevoia de armonie și echilibru în viața de zi cu zi devine mult mai pronunțată.

Ce aduce Soarele în Balanță pentru fiecare zodie

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru Berbeci, tranzitul Soarelui prin Balanță mută centrul de interes pe relații și colaborări.

În următoarele săptămâni, atenția se îndreaptă mai mult către nevoile celor cu care interacționează și către felul în care își construiesc parteneriatele. În cuplu, pot apărea ocazii de a clarifica tensiuni și de a restabili echilibrul, cu mai multă deschidere. În plan profesional, perioada este favorabilă colaborărilor cu persoane alături de care pot construi ceva solid, mai ales dacă există încredere și comunicare directă.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru Tauri, Soarele în Balanță pune accent pe organizarea vieții de zi cu zi, pe responsabilitățile profesionale și pe starea de sănătate. În perioada următoare, nativii vor simți nevoia să își simplifice programul și să găsească un ritm mai echilibrat între muncă și timpul personal. La locul de muncă, colaborarea cu cei din jur poate deveni mai ușoară, iar unele tensiuni se pot diminua. Este un interval potrivit pentru a-și reorganiza activitățile, pentru a elimina ceea ce le consumă energia și pentru a acorda mai multă atenție odihnei.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru Gemeni, Soarele în Balanță pune accent pe iubire, creativitate, pasiuni și relația cu copiii. În următoarele săptămâni, vor avea mai multă deschidere către activități care le aduc bucurie și îi ajută să se detașeze de responsabilitățile cotidiene. Viața socială poate deveni mai animată, iar întâlnirile, ieșirile și activitățile recreative ocupă un loc important. În plan sentimental, perioada favorizează apropierea și exprimarea mai relaxată a sentimentelor. Gemenii pot fi mai disponibili pentru flirt, pentru momente plăcute în cuplu și pentru relații în care există bună înțelegere.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, Soarele în Balanță pune accent pe casă, familie și echilibrul emoțional. În următoarele săptămâni, vor simți nevoia să petreacă mai mult timp în spațiul personal și să creeze un ambient cât mai plăcut și armonios. Este o perioadă potrivită pentru schimbări în locuință, redecorări sau reorganizarea spațiului în care trăiesc. În relația cu familia, vor căuta mai multă înțelegere și deschidere, iar discuțiile purtate cu calm pot ajuta la clarificarea unor neînțelegeri și la îmbunătățirea relațiilor cu cei apropiați.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, Soarele în Balanță pune accent pe comunicare, deplasări și relațiile cu cei din cercul apropiat. În următoarele săptămâni, vor avea mai multă diplomație în discuții și vor găsi mai ușor o abordare potrivită atunci când apar diferențe de opinie. Este o perioadă favorabilă pentru călătorii scurte, întâlniri și reluarea unor dialoguri care au rămas nerezolvate. În același timp, pot fi mai deschiși către informații și experiențe noi, iar studiul, documentarea sau dezvoltarea unor abilități pot deveni preocupări importante.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Nativii Fecioară își îndreaptă atenția către bani, venituri și siguranța financiară. Soarele în Balanță îi determină să își analizeze mai atent bugetul și să găsească un echilibru între ceea ce câștigă și ceea ce cheltuie. Chiar dacă vor fi mai atrași de cumpărături și de lucrurile care le fac plăcere, vor prefera să păstreze un control mai bun asupra resurselor. Perioada poate fi favorabilă pentru negocierea unui venit mai bun, pentru stabilirea unor condiții financiare avantajoase sau pentru valorificarea unei pasiuni care le poate aduce câștiguri suplimentare.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, intrarea Soarelui în zodia lor deschide o perioadă în care atenția se îndreaptă către propria persoană, nevoi și obiective. Vor avea mai multă energie și încredere pentru a se afirma și pentru a face schimbări pe care le-au amânat. În următoarele săptămâni, pot simți nevoia să își redefinească imaginea, să își stabilească priorități și să ia decizii mai bune în privința direcției personale. Este un moment potrivit pentru a-și pune în valoare calitățile și pentru a acționa.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, Soarele în Balanță aduce o perioadă în care nevoia de liniște și retragere devine mai importantă. Vor prefera să se îndepărteze de agitația cotidiană pentru a-și pune ordine în gânduri, pentru a se odihni și pentru a-și recăpăta echilibrul interior. În următoarele săptămâni, pot închide anumite situații care le-au consumat energia sau pot clarifica probleme rămase nerezolvate. Este o perioadă potrivită pentru a face ordine în ceea ce au lăsat în urmă și pentru a se pregăti pentru o etapă nouă.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, Soarele în Balanță pune accent pe viața socială, prieteni și planurile de viitor. În următoarele săptămâni, vor fi mai interesați de persoanele alături de care pot construi, învăța și evolua, iar unele relații de prietenie se pot consolida. Este o perioadă favorabilă pentru a-și extinde cercul de cunoscuți, pentru a se alătura unor grupuri cu interese comune și pentru a descoperi persoane care le pot inspira idei noi. În același timp, pot apărea oportunități de a lucra alături de alții la proiecte pe termen lung.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, Soarele în Balanță pune accent pe carieră, statut și imaginea profesională. În următoarele săptămâni, vor aborda cu mai mult tact discuțiile cu superiorii, autoritățile sau persoanele care pot influența evoluția lor profesională. Diplomația îi poate ajuta să își susțină mai eficient interesele și să evite tensiunile inutile, fără să renunțe la obiectivele pe care și le-au stabilit. Este o perioadă favorabilă pentru negocieri, pentru asumarea unor responsabilități importante și pentru a-și face munca mai vizibilă. Eforturile depuse până acum pot primi mai multă apreciere, mai ales atunci când își susțin punctul de vedere cu calm și argumente clare.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, Soarele în Balanță deschide o perioadă orientată către studii, călătorii, explorarea unor domenii noi și extinderea orizonturilor. Vor fi mai interesați de idei și perspective diferite și pot relua legătura cu persoane aflate la distanță. Este, de asemenea, o perioadă potrivită pentru rezolvarea unor chestiuni administrative sau birocratice, mai ales atunci când este nevoie de o abordare echilibrată. În discuțiile importante, Vărsătorii vor căuta argumente solide și vor fi mai dispuși să privească o situație din mai multe perspective înainte de a-și forma o concluzie.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, Soarele în Balanță pune accent pe resursele comune, banii administrați împreună cu alte persoane și obligațiile financiare. În următoarele săptămâni, pot apărea discuții importante despre bugetul familiei sau al cuplului, datorii, investiții ori alte cheltuieli comune. Totodată, este o perioadă potrivită pentru a stabili mai atent modul în care sunt gestionate resursele. În relațiile apropiate, vor căuta mai multă înțelegere și echilibru, iar discuțiile despre bani pot fi purtate cu mai mult tact atunci când există deschidere de ambele părți.