Sarah Rizea, o tânără de origine română, a câștigat Miss Italia 2026. Are peste 100 de medalii la înot sincron

Ea a fost încoronată luni seară la Castelul Santa Severa, la nord de Roma, câştigând titlul naţional după ce a intrat în finală din postura de Miss Liguria, scrie Agerpres.

"Sarah nu este doar noua Miss Italia; este una de-a noastră - o înotătoare de sincron, modelată de disciplina şi sacrificiile discrete pe care înotul artistic le pretinde în fiecare zi", a declarat Alessandro Martin, preşedintele Federaţiei Italiene de Nataţie (FIN) din regiunea Liguria.

"Graţia şi forţa pe care le-a demonstrat pe scenă sunt aceleaşi calităţi pe care şi le-a dezvoltat cursă după cursă, respiraţie după respiraţie, departe de lumina reflectoarelor", a adăugat el.

"Sarah întruchipează talentul, angajamentul şi determinarea, calităţi pe care le-a dezvoltat prin sport şi prin sacrificiile impuse de performanţa sportivă la nivel înalt", a declarat Luca Lombardi, consilierul regional pentru turism din Liguria.