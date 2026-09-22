Sarah Rizea, o tânără de origine română, a câștigat Miss Italia 2026. Are peste 100 de medalii la înot sincron

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Sarah Rizea, o tânără de 18 ani cu origini româneşti, care participă la concursuri de înot sincron şi care locuieşte în oraşul Savona, este noua Miss Italia 2026, informează marţi agenţia de presă ANSA.

autor
Aura Trif

Ea a fost încoronată luni seară la Castelul Santa Severa, la nord de Roma, câştigând titlul naţional după ce a intrat în finală din postura de Miss Liguria, scrie Agerpres.

"Sarah nu este doar noua Miss Italia; este una de-a noastră - o înotătoare de sincron, modelată de disciplina şi sacrificiile discrete pe care înotul artistic le pretinde în fiecare zi", a declarat Alessandro Martin, preşedintele Federaţiei Italiene de Nataţie (FIN) din regiunea Liguria.

"Graţia şi forţa pe care le-a demonstrat pe scenă sunt aceleaşi calităţi pe care şi le-a dezvoltat cursă după cursă, respiraţie după respiraţie, departe de lumina reflectoarelor", a adăugat el.

"Sarah întruchipează talentul, angajamentul şi determinarea, calităţi pe care le-a dezvoltat prin sport şi prin sacrificiile impuse de performanţa sportivă la nivel înalt", a declarat Luca Lombardi, consilierul regional pentru turism din Liguria.

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Este campioană la înot sincron

Potrivit cotidianului Corriere della Sera, Sarah Rizea s-a născut pe 8 noiembrie 2007, la Moncalieri, şi s-a mutat la Vado Ligure, în provincia Savona, la vârsta de 11 ani. Tatăl ei, Marian, lucrează ca montator de ferestre şi uşi, în timp ce mama sa, Alina, lucrează la biroul pentru imigrări din cadrul Inspectoratului de Poliţie din Savona.

Sarah practică înotul de la vârsta de opt ani şi a primit prima convocare la echipa naţională a Italiei în 2021.

Ea a câştigat deja peste 100 de medalii - în diverse categorii de vârstă, la concursuri regionale, naţionale şi internaţionale - şi a declarat că îşi doreşte foarte mult să participe la Jocurile Olimpice.

Sarah Rizea a absolvit liceul cu profil lingvistic din Savona şi s-a înscris deja la Facultatea de Ştiinţe şi Tehnici Psihologice de la Universitatea Unimarconi.

Are o soră mai tânără, Karina, în vârstă de 15 ani, şi şi-a vizitat bunicii din România în urmă cu mai puţin de un an. De altfel, întrebată de jurnalişti cui îi dedică victoria obţinută în concursul de frumuseţe Miss Italia 2026, Sarah Rizea a răspuns astfel: "Familiei mele de aici, care m-a încurajat încă de la bun început. Şi acelei părţi a familiei mele care locuieşte în România".

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Sursa: Agerpres

Etichete: miss, italia, romanca, sportiva,

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