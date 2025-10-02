Aronia – fructul-minune plin de antioxidanți care întărește imunitatea

Aronia este un fruct bogat în antioxidanți, recunoscut pentru proprietățile sale care sprijină sistemul imunitar și protejează organismul de stresul oxidativ.

Fructele de aronia (Aronia melanocarpa) sunt fructe mici și închise la culoare, care au devenit populare în rândul persoanelor preocupate de un stil de viață sănătos.

Sunt considerate una dintre cele mai bogate surse de antioxidanți de origine vegetală, despre care se spune că au numeroase proprietăți benefice pentru sănătate.

Ce este aronia și unde se găsește

Fructele de aronia sunt fructe mici și închise la culoare care cresc pe arbuști din familia Rosaceae Sunt originare din America de Nord, dar sunt cultivate și în alte regiuni ale lumii, inclusiv în Europa.

Tradițional, nativii americani le foloseau ca remediu împotriva răcelii.

Fructele au un efect puternic de uscare a gurii, motiv pentru care sunt folosite în principal pentru producerea de sucuri, piureuri, gemuri, jeleuri, siropuri, ceaiuri și vinuri.

Totuși, ele sunt disponibile și proaspete, congelate, uscate sau sub formă de pulbere.

Aronia este un arbust foios originar care produce primăvara ciorchini de flori albe parfumate și frunze atractive verde-închis, urmate vara de fructe roșii sau negre lucioase și o culoare spectaculoasă a frunzișului toamna. Deși au un gust amar, fructele sunt binecunoscute pentru beneficiile lor pentru sănătate și sunt apreciate de fauna sălbatică.

Există două specii principale de aronia: aronia neagră (Aronia melanocarpa) și aronia roșie (A. arbutifolia).

Aronia purpurie (Aronia prunifolia) este un hibrid între cele două, apărând în zonele unde habitatele lor naturale se suprapun.

Aronia neagră este cea mai frecvent cultivată în grădinile particulare. Acest arbust versatil și ușor de întreținut poate fi adăugat în grădini cu plante native, în borduri de arbuști sau folosit ca gard viu.

Valorile nutritive ale aroniei

Compoziția nutrițională exactă a aroniei variază în funcție de modul în care a fost cultivată și preparată, conform unei analize. Aceasta menționează factori precum data recoltării și locul în care au fost cultivate fructele.

La fel ca alte fructe de pădure, aronia este cunoscută pentru conținutul bogat de nutrienți. Unele dintre valorile nutriționale indicate de analiză includ:

Vitamine

• vitamina C: 137–270 mg/kg

• folat: 200 μg/kg

• vitamina B-1: 180 μg/kg

• vitamina B-2: 200 μg/kg

• vitamina B-6: 280 μg/kg

• niacină: 3.000 μg/kg

• acid pantotenic: 2.790 μg/kg

• tocoferoli: 17,1 mg/kg

• vitamina K: 242 μg/kg

Minerale

• sodiu: 26 mg/kg

• potasiu: 2.180 mg/kg

• calciu: 322 mg/kg

• magneziu: 162 mg/kg

• fier: 9,3 mg/kg

• zinc: 1,47 mg/kg

Beneficiile consumului de aronia pentru sănătate

Efecte anticancerigene

Un studiu din 2004 a analizat efectele extractelor de struguri, aronia și afin în prevenirea creșterii celulelor de cancer de colon. Studiul a arătat că, deși toate extractele au inhibat creșterea celulelor canceroase, aronia a avut cel mai puternic efect.

Un studiu din 2009 a constatat că un extract de aronia a contribuit la reducerea deteriorării celulare asociate cu cancerul de sân. Autorii studiului au concluzionat că extractul de aronia a demonstrat proprietăți protectoare la persoanele care se confruntă cu cancer de sân, conform medicalnewstoday.

Efecte antidiabetice

Cercetările susțin efectele antidiabetice ale aroniei. Un studiu din 2015 pe șobolani a arătat că un extract de aronia a ajutat la stimularea sistemului imunitar și la reducerea inflamației asociate cu diabetul.

Un studiu din 2012, efectuat pe șobolani rezistenți la insulină, a constatat că extractul de aronia a combătut rezistența la insulină pe mai multe niveluri, ceea ce îl poate face un ajutor eficient în prevenirea dezvoltării diabetului.

Un studiu din 2016 a arătat că nivelurile de glucoză din sânge și obezitatea au fost influențate pozitiv de aronia.

Sănătatea organelor

Un studiu din 2016 a analizat efectele sucului de aronia la șobolanii cu leziuni hepatice. Cercetătorii au descoperit că sucul a redus severitatea și simptomele afectării ficatului.

Un studiu similar din 2017 a arătat, de asemenea, că sucul de aronia are efecte protectoare împotriva leziunilor hepatice la șobolani. Autorii studiului au sugerat că acest efect ar putea fi datorat activității antioxidante a aroniei.

Un alt studiu pe rozătoare din 2017 a arătat că sucul de aronia a ajutat la reducerea severității simptomelor la șobolanii cu leziuni ale mucoasei stomacale. Studiul a sugerat că, în acest caz, beneficiile aroniei s-ar putea datora creșterii producției de mucus, precum și capacității sale de a combate stresul oxidativ.

Sănătatea arterelor și a vaselor de sânge

Un studiu din 2015 a constatat că aronia poate proteja împotriva bolii coronariene. Se consideră că aronia protejează împotriva plăcii care se formează în interiorul arterelor.

Atât extractele de aronia, cât și cele de afin au ajutat la relaxarea țesuturilor, ceea ce permite o mai bună circulație a sângelui. Acest aspect este important, deoarece multe boli cardiovasculare duc la întărirea arterelor și la reducerea capacității vaselor de sânge de a se relaxa, ceea ce poate duce și la scăderea tensiunii arteriale.

Dintre cele trei extracte testate, aronia a avut cele mai puternice efecte. Cercetătorii au concluzionat că aceste extracte ar putea avea beneficii semnificative în tratarea bolilor vasculare.

Un studiu din 2013 a susținut aceste constatări. Cercetătorii au descoperit că aronia este eficientă în reducerea tensiunii arteriale și ar putea ajuta la combaterea hipertensiunii arteriale.

Contraindicații și precauții

Studiile arată că fructele de aronia sunt sigure pentru consum și nu au efecte adverse grave.

Totuși, sunt necesare cercetări pe termen lung pentru a confirma acest lucru.

Este important de reținut că fructele de aronia sunt foarte astringente, ceea ce poate lăsa o senzație uscată, asemănătoare cu hârtia abrazivă, în gură. Din acest motiv, este posibil să nu vrei să le consumi ca atare.

În schimb, le poți adăuga în diverse alimente și băuturi, cum ar fi iaurtul, smoothie-urile sau sucurile.

Chiar dacă s-ar putea să nu găsești fructe de aronia în supermarketurile obișnuite, ele sunt disponibile pe scară largă în magazinele naturiste și online. Sunt adesea transformate în suc și reprezintă un ingredient de bază în gemuri, piureuri, siropuri, ceaiuri și vinuri.

Cum se consumă aronia

• Crude: pot fi consumate proaspete sau uscate ca gustare, însă efectul lor astringent poate să nu fie pe placul tuturor.

• Sucuri și smoothie-uri: fructele de aronia sau sucul lor pot fi combinate cu alte fructe, precum ananas, mere sau căpșuni, pentru o băutură răcoritoare.

• Produse de patiserie: pot fi adăugate cu ușurință în brioșe, prăjituri sau plăcinte.

• Gemuri și deserturi: se pot amesteca cu zahăr pentru a obține diferite tipuri de gemuri și deserturi.

• Ceai, cafea și vin: fructele de aronia pot fi folosite ca ingredient în ceaiuri, vinuri sau chiar cafea.

Fructele pot fi luate și sub formă de suplimente, fie ca pulbere, fie sub formă de capsule, dozele și recomandările de administrare variind în funcție de producător.

O recomandare comună este adăugarea unei lingurițe de pulbere de aronia într-un suc, iaurt sau smoothie.

