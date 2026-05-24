Al doilea incendiu la CET Vest București în mai puțin de o lună. Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert | FOTO & VIDEO
Al doilea incendiu la CET Vest București în mai puțin de o lună. Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert | FOTO & VIDEO

Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Cultura
Data publicării:
Data actualizării:
Tilda swinton 11
IMAGO

Imaginea marii actrițe Tilda Swinton care îi sărută mâna lui Cristian Mungiu, în momentul în care i-a înmânat trofeul Palme d'Or pentru filmul ”Fjord”, a făcut înconjurul lumii. Un gest simbolic și fermecător al unei admirații profunde.

autor
Ioana Andreescu,  Cristian Anton

Imaginea prezentatoarei Tilda Swinton, una dintre marile actrițe ale lumii, care îi sărută mâna regizorului român Cristian Mungiu la înmânarea trofeului Palme d'Or, a făcut înconjurul lumii.

Momentul, fermecător pentru iubitorii filmului și plin de o simbolistică emoționantă, pune alături în scenă doi artiști uriași, care excelează în misiunea lor și își recunosc reciproc meritele, cu admirație și respect.  

În cadrul ceremoniei de închidere a Festivalului de Film de la Cannes 2026, desfășurată pe 23 mai, regizorul român Cristian Mungiu a fost recompensat cu prestigiosul trofeu Palme d'Or pentru drama „Fjord”, a cărei acțiune se desfășoară în Norvegia.

Mungiu, care a mai câștigat Palme d'Or în 2007 pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, a primit premiul alături de actorii principali ai peliculei sale, Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Citește și
Noaptea Muzeelor a atras mii de vizitatori în toată țara. Cozi la intrare și evenimente speciale până târziu

Tilda Swinton este o actriță scoțiană extrem de apreciată, cunoscută pentru rolurile sale cameleonice, fluide din punct de vedere al genului, și pentru estetica sa izbitoare și eterică. Cunoscută pentru trecerea perfectă între cinematografia de artă avangardistă și blockbusterele hollywoodiene de amploare, este considerată pe scară largă una dintre cele mai mari actrițe ale secolului XXI.

Despre ce este filmul „Fjord”

Inspirat de mai multe incidente reale petrecute în ultimii ani, „Fjord” se prezintă ca o analiză a diviziunii tot mai accentuate dintre valorile progresiste și cele tradiționale.

Filmul urmărește familia Gheorghiu, evanghelici români profund religioși care se mută într-un mic oraș norvegian aflat la marginea unui fiord.

Mihai, interpretat de Sebastian Stan, cunoscut recent pentru rolul lui Donald Trump din filmul „The Apprentice” (2024), este un inginer aeronautic român căsătorit cu o norvegiancă, Lisbet. După mutarea în țara natală a soției sale, acesta reia legăturile cu o parte a familiei extinse și își găsește un loc de muncă în comunitatea evanghelică locală.

Profund credincioși, cei doi își cresc copiii într-un spirit al disciplinei stricte și al devoțiunii religioase. Inițial, familia este primită cu căldură de vecini și instituții. Situația se schimbă însă radical în momentul în care un profesor observă vânătăi inexplicabile pe corpul uneia dintre fiice.

Marele Premiu pentru Andrei Zviaghințev și un apel către Vladimir Putin

Marele Premiu al Festivalului de la Cannes 2026 a fost câștigat de filmul „Minotaur”, regizat de cineastul rus Andrei Zviaghințev, succesorul lui Joachim Trier, laureatul din 2025 cu „Sentimental Value”.

În discursul său de acceptare, Zviaghințev a transmis un mesaj politic adresat președintelui rus Vladimir Putin, cerându-i să pună capăt războiului din Ucraina.

„Există cineva căruia aș vrea să mă adresez personal astăzi. Nu urmărește această ceremonie prin VPN, sunt sigur că are alte decizii mult mai importante de luat în acest moment”, a declarat regizorul.

El a adăugat că milioane de oameni de ambele părți ale frontului își doresc un singur lucru: încetarea vărsării de sânge.

Premii pentru regie și un omagiu adus lui Mahmoud Darwish

Premiul pentru cea mai bună regie a fost acordat lui Javier Ambrossi și Javier Calvo pentru „La Bola Negra”, precum și lui Pawel Pawlikowski pentru „Fatherland”.

Pe scenă, Pawlikowski a subliniat importanța libertății artistice și a rolului cinematografiei în reflectarea realităților politice.

„Cinemaul trebuie să reflecte situația politică, dar nu în condiții dictate. Este nevoie de curaj pentru a vorbi despre ceea ce oamenii văd cu adevărat. Arta trebuie să rămână un spațiu al libertății”, a declarat regizorul.

Înaintea anunțării premiului pentru regie, cineastul canadian Xavier Dolan a adus un omagiu poetului palestinian Mahmoud Darwish, citând celebrul vers: „Pe acest pământ există ceea ce merită viața”.

Temele dominante ale ediției Cannes 2026

Juriul competiției oficiale a fost prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, iar selecția oficială a inclus 19 lungmetraje aflate în competiție.

Potrivit criticilor, ediția din acest an a fost dominată de filme de autor și producții independente, cu un accent puternic pe teme precum războiul, exilul, migrația, conflictul politic și tensiunile sociale.

Totodată, prezența producțiilor hollywoodiene și a filmelor de tip blockbuster a fost mai redusă decât în anii precedenți. Multe dintre peliculele selectate au explorat evenimente istorice pentru a comenta asupra provocărilor politice și sociale ale prezentului.

Criticii au descris selecția din 2026 drept una mai intimă, mai curajoasă și mai orientată spre experiment artistic decât spre formule comerciale consacrate.

Cristian Mungiu intră într-un club select al cinematografiei mondiale: Doar zece regizori au câștigat de două ori Palme d'Or

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Cristian Mungiu, Palme d'Or, cannes, festivalul de film de la cannes, Tilda Swinton, sarutat, maini,

Articol recomandat de sport.ro
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru marele antrenor român
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru marele antrenor român
Citește și...
Cultura
Cristian Mungiu intră într-un club select al cinematografiei mondiale: Doar zece regizori au câștigat de două ori Palme d'Or

Cristian Mungiu a scris din nou istorie la Cannes. La aproape două decenii după triumful care a schimbat pentru totdeauna cinematografia românească, regizorul cucerește încă o dată marele trofeu al festivalului de film. 
Stiri externe
AFP: Cristian Mungiu, autorul unor „radiografii” implacabile despre diviziunile sociale

Câștigând sâmbătă seară al doilea său trofeu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, românul Cristian Mungiu intră într-un club foarte select de cineaști și își confirmă talentul de observator al diviziunilor din societatea contemporană, notează AFP.
Stiri Mondene
Cannes 2026. Filmul "Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat marele premiu Palme d'Or. Este al doilea trofeu al românului

Filmul "Fjord", regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes 2026.

Recomandări
Cultura
Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Imaginea marii actrițe Tilda Swinton care îi sărută mâna lui Cristian Mungiu, în momentul în care i-a înmânat trofeul Palme d'Or pentru filmul ”Fjord”, a făcut înconjurul lumii. Un gest simbolic și fermecător al unei admirații profunde.

Stiri Mondene
Cannes 2026. Filmul "Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat marele premiu Palme d'Or. Este al doilea trofeu al românului

Filmul "Fjord", regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes 2026.

Stiri externe
Atac armat lângă Casa Albă. Suspectul a fost împușcat mortal de agenții Secret Service. Donald Trump se afla în clădire. FOTO

Un bărbat înarmat a deschis focul sâmbătă seara asupra unui punct de control de securitate din apropierea Casei Albe, iar agenții Secret Service au ripostat imediat. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

24:42

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 Mai 2026

02:08:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15

21:35

Alt Text!
Superspeed
S10E16

22:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

FC Barcelona a câștigat absolut tot la feminin! 4-0 în finala Champions League, cu Salma Paralluelo dezlănțuită după '90

Sport

Simona Halep a fost primită la Chișinău cu muzică populară și vinuri de colecție