Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Tilda Swinton este o actriță scoțiană extrem de apreciată, cunoscută pentru rolurile sale cameleonice, fluide din punct de vedere al genului, și pentru estetica sa izbitoare și eterică. Cunoscută pentru trecerea perfectă între cinematografia de artă avangardistă și blockbusterele hollywoodiene de amploare, este considerată pe scară largă una dintre cele mai mari actrițe ale secolului XXI.

Mungiu , care a mai câștigat Palme d'Or în 2007 pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, a primit premiul alături de actorii principali ai peliculei sale, Sebastian Stan și Renate Reinsve.

În cadrul ceremoniei de închidere a Festivalului de Film de la Cannes 2026, desfășurată pe 23 mai, regizorul român Cristian Mungiu a fost recompensat cu prestigiosul trofeu Palme d'Or pentru drama „Fjord”, a cărei acțiune se desfășoară în Norvegia.

Momentul, fermecător pentru iubitorii filmului și plin de o simbolistică emoționantă, pune alături în scenă doi artiști uriași, care excelează în misiunea lor și își recunosc reciproc meritele, cu admirație și respect.

Imaginea prezentatoarei Tilda Swinton, una dintre marile actrițe ale lumii, care îi sărută mâna regizorului român Cristian Mungiu la înmânarea trofeului Palme d'Or, a făcut înconjurul lumii.

Despre ce este filmul „Fjord”

Inspirat de mai multe incidente reale petrecute în ultimii ani, „Fjord” se prezintă ca o analiză a diviziunii tot mai accentuate dintre valorile progresiste și cele tradiționale.

Filmul urmărește familia Gheorghiu, evanghelici români profund religioși care se mută într-un mic oraș norvegian aflat la marginea unui fiord.

Mihai, interpretat de Sebastian Stan, cunoscut recent pentru rolul lui Donald Trump din filmul „The Apprentice” (2024), este un inginer aeronautic român căsătorit cu o norvegiancă, Lisbet. După mutarea în țara natală a soției sale, acesta reia legăturile cu o parte a familiei extinse și își găsește un loc de muncă în comunitatea evanghelică locală.

Profund credincioși, cei doi își cresc copiii într-un spirit al disciplinei stricte și al devoțiunii religioase. Inițial, familia este primită cu căldură de vecini și instituții. Situația se schimbă însă radical în momentul în care un profesor observă vânătăi inexplicabile pe corpul uneia dintre fiice.

Marele Premiu pentru Andrei Zviaghințev și un apel către Vladimir Putin

Marele Premiu al Festivalului de la Cannes 2026 a fost câștigat de filmul „Minotaur”, regizat de cineastul rus Andrei Zviaghințev, succesorul lui Joachim Trier, laureatul din 2025 cu „Sentimental Value”.

În discursul său de acceptare, Zviaghințev a transmis un mesaj politic adresat președintelui rus Vladimir Putin, cerându-i să pună capăt războiului din Ucraina.

„Există cineva căruia aș vrea să mă adresez personal astăzi. Nu urmărește această ceremonie prin VPN, sunt sigur că are alte decizii mult mai importante de luat în acest moment”, a declarat regizorul.

El a adăugat că milioane de oameni de ambele părți ale frontului își doresc un singur lucru: încetarea vărsării de sânge.

Premii pentru regie și un omagiu adus lui Mahmoud Darwish

Premiul pentru cea mai bună regie a fost acordat lui Javier Ambrossi și Javier Calvo pentru „La Bola Negra”, precum și lui Pawel Pawlikowski pentru „Fatherland”.

Pe scenă, Pawlikowski a subliniat importanța libertății artistice și a rolului cinematografiei în reflectarea realităților politice.

„Cinemaul trebuie să reflecte situația politică, dar nu în condiții dictate. Este nevoie de curaj pentru a vorbi despre ceea ce oamenii văd cu adevărat. Arta trebuie să rămână un spațiu al libertății”, a declarat regizorul.

Înaintea anunțării premiului pentru regie, cineastul canadian Xavier Dolan a adus un omagiu poetului palestinian Mahmoud Darwish, citând celebrul vers: „Pe acest pământ există ceea ce merită viața”.

Temele dominante ale ediției Cannes 2026

Juriul competiției oficiale a fost prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, iar selecția oficială a inclus 19 lungmetraje aflate în competiție.

Potrivit criticilor, ediția din acest an a fost dominată de filme de autor și producții independente, cu un accent puternic pe teme precum războiul, exilul, migrația, conflictul politic și tensiunile sociale.

Totodată, prezența producțiilor hollywoodiene și a filmelor de tip blockbuster a fost mai redusă decât în anii precedenți. Multe dintre peliculele selectate au explorat evenimente istorice pentru a comenta asupra provocărilor politice și sociale ale prezentului.

Criticii au descris selecția din 2026 drept una mai intimă, mai curajoasă și mai orientată spre experiment artistic decât spre formule comerciale consacrate.