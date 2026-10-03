Este a treia evaluare și ultima din acest an, după ce experții de la Moodys și Fitch - celelalte agenții de rating - s-au pronunțat în aceeași manieră.

„România își menține traiectoria de consolidare fiscală în 2026, deși, după moțiunea de cenzură din luna mai, nu s-a ajuns încă la un acord pentru formarea unui nou guvern.” Este concluzia care deschide raportul Standard&Poor's. Un alt plus este deblocarea - în proporție de peste 90% - a banilor din PNRR, prin legile adoptate până în luna septembrie.

„În același timp, până în septembrie, peste 90% din fondurile prevăzute pentru România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost deblocate prin măsuri legislative adoptate punctual”, precizează S&P.

Însă agenția de rating avertizează că ar putea scădea ratingul României dacă procesul îndelungat de formare a guvernului ar pune în pericol reducerea deficitului în 2027 și 2028. Iar riscurile sunt mari: dobânzi mari sau încrederea scăzută a investitorilor, printre altele.

„Vedem riscul ca eșecul implementării unei traiectorii fiscale și politice credibile nu doar să pericliteze consolidarea bugetară, ci să intensifice și riscuri mai largi, cum ar fi deteriorarea încrederii investitorilor, creșterea costurilor de finanțare și amplificarea presiunilor asupra balanței de plăți”, se mai arată în raport.

Ministrul interimar al Finanțelor a reacționat imediat după publicarea raportului.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Reconfirmă încrederea agențiilor în parcursul execuției bugetare a României în anul 2026. Avem nevoie în primul rând să închidem 2026 în țintele stabilite, așa cum ne-am angajat și să prezentăm un buget care să conțină măsuri credibile pentru 2027”.

Deficitul a coborât în primele 8 luni din acest an cu aproape 27 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat săptămâna trecută Ministerul Finanțelor. Este vorba despre o reducere de la 4,51% la 2,89%, ca pondere în PIB.

Și celelalte două mari agenții de rating care au evaluat țara noastră în acest an, Fitch și Moody's, au menținut ratingul României, cu perspectivă negativă. Asta înseamnă că țara noastră încă este considerată sigură pentru investiții. Analiștii atrag atenția că instabilitatea politică ar putea atrage o nouă evaluare, neprogramată.

Dragoș Cabat, economist: „Există riscul foarte mare ca una din celelalte două agenții să revizuiască și ea destul de rapid ratingul de țară, având în vedere perspectiva aceasta negativă, scăderea ratingului de țară înseamnă că dobânzile vor exploda”.

O viitoare retrogradare ar trimite România în categoria "junk", asociată cu risc mai mare pentru investitori și costuri mai ridicate pentru împrumuturi.