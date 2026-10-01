Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute

Stiri externe
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Pescuit
Shutterstock

La doar 14 ani, un băiat a reușit captura care i-a adus locul întâi în concursul „Captura lunii”, în Muntenegru. 

autor
Mihaela Ivăncică

Tânărul pescar a scos din apele de lângă Petrovac un exemplar de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime, după o luptă de câteva minute, scrie alo.rs.

Performanța sa a fost recompensată cu primul loc în competiția organizată de o companie din Tivat, după o partidă de pescuit în care experiența și stăpânirea echipamentului au făcut diferența.

Relja Radević a făcut captura la aproximativ 2,5 kilometri de țărm. Peștele a fost prins la o adâncime de 42 de metri, după ce a atacat un calmar artificial din silicon.

Lupta dintre adolescent și peștele de mari dimensiuni a durat șapte minute.

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„Peștele a lovit puternic, dar la prima pornire nu a reușit să ia prea mult fir, pentru că frâna mulinetei era bine reglată”, a povestit Relja.

După ce a reușit să agațe peștele, tânărul pescar a avut o altă provocare: să-l desprindă de fundul apei. Cu răbdare și control, a reușit să-l aducă treptat spre suprafață.

Pe măsură ce peștele urca, Relja a schimbat tactica. A slăbit ușor frâna mulinetei și a lăsat peștele să-și consume energia.

Strategia a dat rezultate. Peștele a obosit treptat, iar adolescentul a reușit, în cele din urmă, să-l scoată din apă.

Captura, cea mai mare realizată de Relja până acum, a atras imediat atenția turiștilor aflați pe plajă, cărora tânărul pescar le-a prezentat cu mândrie exemplarul impresionant.

Un ton de 45 de kilograme, pe locul al doilea

Locul al doilea în competiție a fost ocupat de Mihajlo Kovačević, care a reușit să prindă un ton de 45 de kilograme în Golful Kotor.

De această dată, lupta a fost mult mai lungă. Kovačević s-a luptat cu peștele aproximativ 45 de minute, timp în care acesta l-a tras aproape 150 de metri.

„Abia în timpul luptei mi-am dat seama cât de puternic este un asemenea prădător”, a relatat Kovačević.

Deși confruntarea l-a epuizat, pescarul a reușit să reziste până la final și să scoată tonul din mare.

Doradă de 3,5 kilograme pentru locul al treilea

Pe podium a urcat și Nikola Lompar, care a ocupat locul al treilea cu o doradă de 3,5 kilograme. Peștele a fost prins în zona apelor teritoriale ale Kotorului.

Astfel, cele mai spectaculoase capturi ale lunii august au fost realizate în trei zone diferite și au demonstrat atât varietatea speciilor întâlnite în apele de coastă, cât și nivelul de îndemânare al pescarilor.

Pentru performanțele lor, cei trei câștigători au primit vouchere în valoare de 70, 50 și 30 de euro.

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Etichete: peste, adolescent, muntenegru,

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