"Alin Ionuţ Constantin a fost găsit, s-a întors acasă, teafăr şi nevătămat! Vă mulţumesc tuturor - voluntari, echipe de intervenţie - pentru implicare şi sprijin", a scris edilul vineri dimineaţa, pe pagina sa de socializare, scrie Agerpres.

Informaţia a fost confirmată şi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

"Tânărul căutat a fost găsit. Mulţumim pentru sprjinul acordat", a transmis IPJ.

Tânărul de 19 ani din comuna Runcu Salvei a plecat cu animalele la păşune în dimineaţa zilei de 29 septembrie şi nu a mai revenit la domiciliu, fiind căutat de zeci de poliţişti, jandarmi, pompieri, salvamontişti şi voluntari.

Căutările au avut loc în zilele de miercuri şi joi, fiind folosite inclusiv drone şi echipaje canine.