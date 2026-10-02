Titular și integralist în toate cele trei meciuri ale Portugaliei sub comanda lui Jorge Jesus, Renato Veiga a analizat o nouă victorie a echipei naționale, de această dată în Danemarca, comparând-o cu înfrângerea suferită în urmă cu un an și jumătate (0-1, în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor din 2025), însă nu a fost autorizat de Federația Portugheză de Fotbal să comenteze controversa din jurul lui Cristiano Ronaldo, potrivit Abola.

Renato Veiga: „Am primit indicații că nu pot vorbi despre acest subiect”

„A fost o prestație foarte reușită împotriva unui adversar foarte dificil, pe un teren foarte dificil. Am mai jucat aici și am avut probleme. A fost un meci foarte reușit din punct de vedere colectiv, a fost un meci excelent din partea noastră, dar nu știu dacă a fost cel mai bun, pentru că am făcut trei meciuri foarte bune. Mai avem unul pentru a încheia această acțiune”, a spus partenerul lui Rúben Dias din centrul apărării, în zona mixtă, înainte de a fi întrebat despre CR7.

„Sunt foarte apropiat de Cristiano Ronaldo și el știe că țin foarte mult la el, dar am primit indicații că nu pot vorbi despre acest subiect, așa că...”, a explicat el, fiind întrebat din nou. „Nu pot vorbi despre acest subiect, îmi pare rău, nu pot vorbi”, a adăugat Veiga, privind în permanență spre consilierul său.

„Să joc pentru echipa națională este cel mai frumos lucru”

Renato Veiga și-a reafirmat și mândria de a-și reprezenta țara.

„Așa cum am spus înaintea meciului cu Norvegia, muncesc în fiecare zi pentru a da tot ce am mai bun, atât la club, cât și la echipa națională. Pentru mine, să joc pentru echipa națională este cel mai frumos lucru pe care un jucător, în acest caz un jucător portughez, poate avea privilegiul să îl simtă și să îl trăiască. Prețuiesc fiecare moment în care îmbrac tricoul echipei naționale. Este o mare mândrie și trebuie să muncesc pentru a continua să progresez”, a spus el, lăudând munca depusă alături de Jorge Jesus.

Portugalia s-a impus în Danemarca, scor 4-2, și a ajuns la nouă puncte în Liga Națiunilor.

„Am mai jucat aici și nu a fost ușor, așa că meciul de astăzi este cu atât mai valoros. A fost o prestație foarte bine pusă în practică, prin care am consolidat și mai mult ceea ce ne cere selecționerul. Am avut și mai mult timp să lucrăm, iar acum este momentul să ne gândim la următorul meci”, a concluzionat el, sperând la o nouă victorie, de această dată pe stadionul Dragão, împotriva Norvegiei.

Numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo, atribuit deja lui Rafael Leão

Aflat în plin conflict cu selecționerul Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo a părăsit brusc lotul Portugaliei, miercuri, înaintea etapei a treia din Liga Națiunilor, împotriva Danemarcei. Plecat din Copenhaga cu avionul său privat în miezul nopții, atacantul în vârstă de 41 de ani a stârnit indignarea multor suporteri și observatori ai lumii fotbalului. Adevărată dramă națională, plecarea lui CR7 a făcut probabil deja un fericit în rândul echipei naționale portugheze. Fișa meciului Danemarca-Portugalia de pe site-ul UEFA confirmă acest lucru: Rafael Leao a preluat deja numărul 7, numărul preferat al multiplului câștigător al Balonului de Aur, pe care l-a purtat întotdeauna la națională încă din sezonul 2007-2008.

Portugalia s-a conformat regulamentului UEFA

Dar, atenție, reprezentativa portugheză nu a intenționat neapărat să-l pună în dificultate pe Cristiano Ronaldo prin reatribuirea atât de rapidă a numărului său de pe tricou. Pe lângă faptul că nu a comunicat nimic în acest sens, Federația Portugheză de Fotbal (FPF) a respectat, mai ales, regulamentul Ligii Națiunilor. În regulamentul oficial, UEFA obligă jucătorii să poarte numerele de la 1 la 23.

„Jucătorilor trebuie să li se atribuie numerele de la 1 la 23 pentru meciurile din faza grupelor, sferturile de finală și meciurile de baraj, iar numerele de la 1 la 26 pentru meciurile din faza finală. Dacă se atribuie numărul 1, acesta trebuie purtat de un portar”, prevede astfel forul continental în articolul 37 din regulamentul Ligii Națiunilor.

Ce suspendare riscă Cristiano Ronaldo

Conform Regulamentului Disciplinar al Federației portugheze (FPF), încălcarea atrage după sine consecințe disciplinare imediate și severe: „Jucătorul care, fiind convocat în mod regulat, abandonează sau nu se prezintă fără justificare la antrenamente, meciuri sau activități ale echipelor naționale sau legate de reprezentarea sportivă a FPF sau a Portugaliei, este sancționat cu suspendare de la una la șase luni și, în plus, dacă este jucător profesionist, primește o amendă cuprinsă între 5 și 10 UC [între aproximativ 500 și 1.000 de euro, fiecare unitate de cont având valoarea de 102 euro]”.

Alineatul (2) al articolului 160 din regulamentul menționat prevede, de asemenea, că „absența sau abandonul determină suspendarea preventivă automată a jucătorului în condițiile prevăzute în prezentul regulament”.

Ronaldo, nemulțumit după meciul cu Norvegia

Deznodământul survine după câteva zile de tensiune vizibilă. Titular în victoria cu 1-0 împotriva Țării Galilor în etapa inaugurală a Grupei A4 din Liga Națiunilor, fostul atacant al echipelor Sporting, Manchester United, Real Madrid și Juventus nu a părăsit banca de rezerve în victoria următoare, cu 2-1, împotriva Norvegiei, la Oslo. La finalul acelui meci, Ronaldo s-a retras la vestiare în mod evident nemulțumit, fără să se alăture grupului în momentul mulțumirilor adresate suporterilor portughezi.