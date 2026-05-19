Iar momentul l-a emoționat profund, pe actorul româno-american. Drama jucată în română și în engleză filmată în Norvegia a atras atenția criticilor de specialitate și se anunță printre favorite la marele trofeu, Plame d'or.

Reacția publicului din Grand Théâtre Lumière a fost impresionantă.

Peste 10 minute au durat ovațiile, marcând cea mai entuziastă primire a unui film din competiția de anul acesta. Sebastian Stan, vizibil emoționat, a fost surprins încercând să-și stăpânească lacrimile.

Cristian Mungiu: ”Trebuie să ai un pic de curaj să spui lucrurilor pe nume, ca să dai curaj și celorlalți, să vezi că ceva se poate schimba.”

"Fjord" - cel de-al șaptelea lungmetraj al lui Cristian Mungiu spune povestea unor părinţi interpretaţi de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve prinși într-o luptă dramatică cu Serviciile Norvegiene pentru Protecția Copilului.

Mungiu: ”Până la urmă, filmul este despre conflicte ireconciliabile, de multe naturi, mai multe clase și stări sociale, diferențe. Dar întotdeauna trebuie să pleci de la ideea asta, ca să ne putem înțelege mai bine, trebuie să te pui în pantofii celuilalt și să ai răbdarea să asculți, să te îndoiești un pic de ceea ce crezi tu”.

”Este important să spun că acest film nu este despre un conflict între România și Norvegia, sau o critică la adresa societății norvegiene. Este, dacă vreți, o investigație în privința limitelor intimității și libertății tale. Și ce se întmplă când propriile tale valori nu se potrivesc cu valorile societății în care ai vrea să trăiești, în lumea aceasta globalizată”, mai spune regizorul român.

Sebastian Stan: ”Pentru mine a fost ca o reconectare cu România. Am plecat într-un mod foarte haotic. Și am descoperit că prin acest film pot restabili mai ușor legăturile. Totuși, am crescut cu o educație românească destul de tradițională. Așa că am înțeles mult din ce spune scenariul”.

Renate: ”A fost foarte înfricoșător să intru în pielea unui personaj care făcea ceva greșit și era violentă fără să-și dea seama. A fost foarte emoționant și ceva ce nu am putut înțelege complet. Și cred că este foarte important, pentru că multă violență domestică este invizibilă pentru cei care o commit”.

Andreea Esca: Este greu în acest moment să mai ai curajul să mai spui intr-adevar ce simţi?

Mungiu: ”Păi e foarte greu, foarte multă presiune. Toată lumea e prizonieră unei anumite corectitudini politice care face să nu mai exprimi ce crezi tu, ci ceea ce crezi tu că poate fi exprimat în public ca să nu suferi consecinţe personale pentru ideile tale„.

Andreea Esca: ”Peste 10 minute de aplauze aseară după proiecția filmului lui Cristian Mungiu, aici la Festivalul de la Cannes, despre un film care ne pune pe gânduri. Oare eu îmi cresc bine copii, oare părinții mei m-au crescut bine pe mine, dvs vă creșteți bine copii. Nu știm. Dar nu trebuie să încetăm să ne punem întrebări fără a judeca în numele unui adevăr poltically correct. Cristian Mungiu revine cu o temă socială importantă într-un moment în care societatea este extrem de divizată și nu ne mai ascultăm unii pe ceilați, deși trebuie să trăim împreună”.