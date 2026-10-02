Cazul lui Pike, a cărei tentativă de execuție de miercuri fusese deja subiectul unei dispute juridice de mare amploare, a ridicat o serie de întrebări, inclusiv ce a mers prost și ce urmează, potrivit BBC.

Guvernatorul statului, Bill Lee, a dispus o anchetă independentă și a suspendat execuțiile în Tennessee pentru restul anului.

Cum a eșuat execuția?

Pike, acum în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea, cu un an înainte, a lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani.

Pike urma să fie executată în Tennessee miercuri seara, ora locală. Injecțiile au fost autorizate de Curtea Supremă în ultimul moment.

Pike a primit două injecții cu pentobarbital, însă echipa sa juridică a spus că acestea nu i-au oprit bătăile inimii și că putea fi auzită în continuare sforăind. Departamentul de Corecție din Tennessee a apărat metoda folosită, afirmând că „protocolul nu permite proceduri suplimentare față de cele care au fost efectuate”.

Protocolul statului nu precizează în mod clar ce ar trebui să se întâmple dacă un deținut rămâne în viață după a doua doză, potrivit agenției de presă AP.

Autoritățile nu au spus încă dacă vor încerca din nou să o execute pe Pike. De asemenea, nu au explicat de ce doza administrată nu a fost fatală.

Oponenții pedepsei cu moartea au spus că este dificil de stabilit ce a mers prost, deoarece o parte a execuției lui Pike s-a desfășurat în spatele unei perdele.

Maya Foa, șefa organizației juridice internaționale Reprieve, a declarat: „Procedura injecției letale este învăluită în secret în fiecare etapă, pentru a ascunde violența prin care statul ia o viață umană”

Ce urmează?

Departamentul de Corecție din Tennessee a anunțat că Pike a fost transportată la o unitate medicală din afara penitenciarului, iar unul dintre avocații săi a declarat miercuri că aceasta primea în spital „măsuri pentru salvarea vieții”.

Joi, avocatul Randy Spivey le-a spus reporterilor: „Nu avem o imagine clară asupra prognosticului ei și nici prea multe informații noi despre starea sa de sănătate în acest moment.”

Dr. Joel Zivot, profesor la Facultatea de Medicină a Universității Emory, a declarat pentru BBC, într-un e-mail: „Este foarte posibil ca, din cauza întârzierii începerii resuscitării, Pike să fi suferit leziuni cerebrale.”

Din punct de vedere istoric, Curtea Supremă a SUA nu a oprit a doua tentativă de execuție, a declarat John Mills, avocat care lucrează cu deținuți condamnați la moarte.

În 2024, instanța a permis statului Alabama să încerce din nou executarea lui Kenneth Eugene Smith, folosind o metodă experimentală de privare de oxigen, după ce tentativa de a-l executa prin injecție letală eșuase cu doi ani înainte.

În 1947, Curtea Supremă a permis statului Louisiana să încerce din nou executarea lui Willie Francis, un adolescent a cărui primă execuție eșuase când avea 17 ani. A doua tentativă urma să fie făcută tot pe scaunul electric.

Instanța a stabilit că o a doua execuție nu ar încălca interdicțiile constituționale privind dubla pedepsire sau pedepsele crude și neobișnuite, iar Francis a fost executat la vârsta de 18 ani.

„Dacă întrebarea este dacă instanțele federale ar interveni probabil în cazul unei a doua tentative, mă tem că răspunsul este un nu categoric”, a spus Mills despre cazul lui Pike.

Ce este pentobarbitalul?

Pentobarbitalul este un sedativ puternic care încetinește funcțiile organismului, inclusiv sistemul nervos. Medicii îl folosesc uneori pentru tratarea anumitor afecțiuni, însă în doze mari poate fi utilizat și în injecții letale pentru a provoca moartea.

Folosirea sa în injecțiile letale a revenit în atenție anul trecut, după ce o analiză a guvernului federal american, în timpul administrației Biden, a ridicat îngrijorări cu privire la potențialul medicamentului de a provoca „durere și suferință inutile”.

Guvernul Biden a interzis utilizarea sa în execuțiile federale, însă această decizie nu a fost obligatorie pentru state individuale precum Tennessee, care își pot alege propriile metode.

În ultimii ani, statele au întâmpinat dificultăți tot mai mari în procurarea unor medicamente necesare pentru injecțiile letale, deoarece companiile farmaceutice s-au opus utilizării produselor lor în astfel de scopuri.

Departamentul de Corecție din Tennessee nu a răspuns în mod direct acuzației formulate de echipa juridică a lui Pike, potrivit căreia pentobarbitalul utilizat ar fi fost „degradat”.

Departamentul a precizat însă într-un comunicat că substanța chimică folosită pentru injecția letală „a fost în mod constant eficientă”.

S-a mai întâmplat?

Tentativa de execuție a lui Pike nu a fost prima din Tennessee, în 2026, care nu a decurs conform planului.

Execuția lui Tony Carruthers, condamnat pentru răpirea și uciderea a trei persoane în 1994, a fost amânată în luna mai după ce personalul nu a reușit să îi găsească o venă pentru administrarea injecției letale. Guvernatorul i-a acordat o amânare de un an.

În 2022, mai mult de o treime dintre execuțiile din SUA au fost ratate sau au întâmpinat probleme grave, potrivit Death Penalty Information Center.

Cine a fost Colleen Slemmer?

Ucigașii lui Colleen Slemmer s-au cunoscut într-o tabără de pregătire profesională pentru adolescenți cu probleme.

Ea a fost găsită cu o pentagramă inversată, un simbol asociat cu grupări sataniste, crestată pe piept.

Pike o acuzase pe Colleen că o insultase și că încerca să îi fure iubitul de atunci, Tadaryl Shipp, care avea 17 ani.

Alți doi rezidenți ai taberei au depus ulterior mărturie că Pike se lăudase cu crima și le arătase o bucată din craniul lui Colleen.

Mama lui Colleen, May Martinez, a condus 11 ore din Florida pentru a asista la execuție, a declarat ea pentru People, împreună cu soțul său, Raul.

Ea a spus: „Am vrut ca Pike să își amintească cine a fost Colleen și ce au făcut și să nu uite niciodată acel lucru, indiferent unde ajunge.”

Shipp a primit o condamnare pe viață cu posibilitatea eliberării condiționate și se află în continuare în închisoare.

El a fost scutit de pedeapsa cu moartea pentru rolul său în atac deoarece, la momentul faptei, nu împlinise încă vârsta legală a majoratului.