„Fjord”, cu Sebastian Stan în rol principal, a câștigat Palme d'Or, cel mai prestigios premiu din industrie. De pe străzile României filmate în „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, până la fiordurile reci ale Norvegiei, Cristian Mungiu continuă să spună povești care zguduie lumea. A devenit, astfel, al zecelea regizor din istorie care primește două trofee Palme d'Or.

Park Chan-wook, președintele juriului: „Anul acesta, trofeul Palme d'Or revine unei producții care dezvăluie importanța de a înțelege și respecta diversitatea lumii în care trăim. Și face acest lucru cu o iscusință artistică extraordinară. Este vorba despre filmul lui Cristian Mungiu, «Fjord»”.

Cristian Mungiu a urcat pe scenă în compania celor două staruri ale filmului său: actorul de origine română Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve.

Cristian Mungiu, regizor câștigător al premiului Palme d'Or: „Acest film reprezintă un angajament de luptă împotriva fundamentalismului de orice natură, este un angajament de a lupta pentru lucrurile pe care le invocăm adesea, precum toleranța, incluziunea, empatia. Sunt niște valori frumoase, de care trebuie să ținem cont mai des. Mulțumesc!”

„Fjord” – descris de criticii de film drept o dramă „provocatoare” și „captivantă” – aduce în discuție polarizarea din societatea actuală și dificultatea de a găsi punți de comunicare. Sebastian Stan joacă rolul lui Mihai, un tată român credincios și conservator, care se mută cu soția de origine norvegiană și cei cinci copii ai lor într-un sătuc din țara nordică. Noua lor viață ia o întorsătură dramatică atunci când autoritățile îi acuză că-și maltratează copiii.

Cristian Mungiu a vorbit în exclusivitate pentru Știrile PRO TV despre cum s-a simțit să câștige al doilea Palme d'Or din carieră. A mai primit trofeul suprem de la Cannes în 2007, pentru pelicula „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Cristian Mungiu, regizor laureat cu Palme d'Or: „Mă bucur foarte tare. E o mare onoare. E o mare șansă să primești un Palme d'Or, să-l primești pe al doilea e mult. Trebuie să recunoaștem că sunt mulți regizori foarte mari care nu au avut șansa să primească un Palme d'Or. Așa că mă simt un pic vinovat”.

„Fjord” a primit alte patru premii asociate festivalului, între care prestigiosul trofeu acordat de Federația Internațională a Criticilor de Film.

Cristian Mungiu, regizor laureat cu premiul Palme d'Or: „Mă bucur că toată lumea s-a regăsit în film și în nevoia pe care încearcă să o promoveze, și anume că toleranța începe prin răbdarea de a-l descoperi pe celălalt”.

Într-un interviu pentru Știrile PRO TV, Sebastian Stan și Renate Reinsve au discutat despre colaborarea cu regizorul român.

Sebastian Stan, actor: „Suntem admiratori ai filmelor lui și am fost curioși în legătură cu stilul lui de lucru, care este foarte specific, foarte metodic, bine gândit, natural și minimalist. Nu cred că vreunul din noi a lucrat în acest fel”.

Renate Reinsve, actriță: „Mungiu înțelege că filmele manipulează, că publicului i se induc anumite emoții prin muzică și prin jocul actorilor. Însă, în «Fjord», el renunță la aceste elemente, îndepărtează muzica de fundal, plasează camera la distanță ca să poți privi scena completă, publicul fiind nevoit să se uite cu atenție pentru a înțelege filmul.”

Al doilea trofeu ca importanță din cadrul festivalului, Marele Premiu al Juriului, a fost decernat regizorului rus Andrei Zviaghințev pentru filmul „Minotaur” – o dramă întunecată despre decăderea societății ruse în contextul războiului din Ucraina.