„Lucrurile au mers bine până la pauză. La vestiare am discutat cum să facem bine repriza a doua, să lucrăm bine defensiv, mai vertical în faţă, dar imediat s-a rupt totul. Am intrat poate prea încrezători. În zece minute s-au înscris goluri şi totul s-a dărâmat. Un rezultat dur, ne doare. În fotbal totul merge înainte, trebuie să o luăm de la capăt. Să strângem rândurile. După asta vor exista evaluări. E o înfrângere care ne doare.

Nu are rost să vorbim despre aceste lucruri (n.r. - o eventuală demisie). Durerea este prea mare. Ne gândim numai la meciul cu Suedia, nu există alte gânduri.

Eu sunt antrenorul principal, eu sunt de vină, în primul rând. Tactic, eu am făcut lucrurile. Ca echipă nu am reacţionat bine. Ne trebuia energie multă, nu am putut să o facem Am intrat moi de la vestiare. Echipa nu reacţionează, când iei patru goluri acasă şi şase în deplasare e clar că principalul vinovat sunt eu.

Ştiam că avem echipe foarte bune în grupă, am crezut acest lucru. Acum e de reflectat dacă am făcut bine, poate lotul trebuia să fie mai strâns. Acest schimb mi-a mers în vară, acum s-a dovedit că e un eşec. Eu sunt de vină, eu am făcut această planificare şi mi-o asum. Vreau, nu vreau mâine trebuie să mă trezesc optimist, e meciul cu Suedia şi trebuie să aducem o victorie.

Îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, dar trebuie să învăţ din această lecţie. Cred că dacă rămâneam în 11 jucători arătam bine, planul era bun”, a declarat selecţionerul Gheorghe Hagi, scrie News.ro.