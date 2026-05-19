„Am plecat într-un mod foarte haotic și am încercat cu adevărat să mă educ despre această țară”, le-a spus Stan jurnaliștilor marți, la o zi după premiera filmului, despre care a spus că i-a oferit șansa „de a se reconecta” cu țara în care s-a născut.

Sebastian Stan a plecat din România împreună cu mama sa când avea aproximativ 8 ani, într-o perioadă în care cea mai mare parte a populației suferea din cauza dificultăților economice și a represiunii politice din timpul regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu.

Regizorul român Cristian Mungiu, care a câștigat marele premiu al festivalului în 2007 cu „4 Months, 3 Weeks and 2 Days”, a declarat că a început să scrie scenariul, inspirat din povești reale, abia după ce Stan a acceptat unul dintre rolurile principale.

Cunoscut pentru rolul său din trilogia Captain America, Stan interpretează în „Fjord” un tehnician IT român care decide să se mute împreună cu familia sa numeroasă într-un sat norvegian, locul natal al soției sale, interpretată de actrița norvegiană Renate Reinsve.

Diferențele culturale privind creșterea copiilor escaladează atunci când intervin serviciile de protecție a copilului, iar conflictul reflectă o confruntare mai amplă între valorile conservatoare și cele progresiste.

Un rol „dificil și care te smerește”

Renate Reinsve, care a mai jucat alături de Stan în filmul A Different Man, a povestit că a fost dificil și provocator să interpreteze un personaj atât de diferit de propria sa viață, mai relatează Reuters.

„A fost foarte înfricoșător să joc pe cineva care făcea lucruri greșite și era violent fără să își dea seama”, a spus actrița.

„Fjord” se numără printre cele 22 de filme aflate în competiție pentru marele trofeu Palme d’Or, care va fi acordat pe 23 mai.

În timpul conferinței de presă, Sebastian Stan a fost întrebat și cum s-a schimbat percepția sa despre președintele american Donald Trump după ce l-a interpretat pe magnatul imobiliar în filmul biografic The Apprentice. Pelicula s-a aflat în competiție la Cannes în 2024, în perioada în care Trump își începuse campania pentru al doilea mandat, început în 2025.

Stan a amintit că filmul s-a confruntat cu amenințări similare celor întâmpinate de realizatorii TV Jimmy Kimmel și Stephen Colbert în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

„Suntem într-un moment foarte, foarte rău”, a adăugat actorul.