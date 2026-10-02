Doi parlamentari democrați solicită Departamentului de Stat să o verifice pe Kimberly Guilfoyle, după dezvăluirile privind implicarea sa în promovarea unor acorduri energetice și afirmațiile atribuite acesteia despre puterea Statelor Unite de a schimba guverne. Iar jurnaliștii greci scriu despre o vizită a diplomatului american în Mykonos, cu doar o zi înainte ca acolo să sosească și o delegație română de la București.

Corespondent PROTV: „Prima care cere o anchetă este senatoarea democrată Jeanne Shaheen, care a semnalat posibile abuzuri ale ambasadoarei Kimberly Guilfoyle. Printre acestea, includerea unui lobbyist în întâlniri cu oficiali străini și promovarea unei companii grecești reprezentate de acesta. „Astfel de acțiuni afectează credibilitatea SUA și riscă să submineze diplomația americană”, mai spune Shaheen.

Un alt ales democrat, Gregory Meeks, și-a exprimat „profunda îngrijorare” într-o scrisoare trimisă secretarului Marco Rubio. „Dacă aceste informații sunt corecte, ambasadoarea Guilfoyle nu este potrivită să reprezinte Statele Unite în străinătate și ar trebui demisă”, a mai spus el.

Aceste îngrijorări apar după dezvăluirile Wall Street Journal, potrivit cărora, într-o discuție cu ministrul grec al energiei, ambasadoarea SUA i-ar fi spus că americanii ar putea dărâma guvernul în orice țară ar vrea. Schimbul de replici s-a petrecut în martie, la o cină în Atena, când era iminentă căderea guvernului Bolojan la București. Guilfoyle i-ar fi spus oficialului grec că „putem face asta oriunde, chiar și aici.”

Interesant este că, după această discuție, ambasadoarea Guilfoyle s-a întâlnit la București cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, ministrul de atunci al energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Florin Vlădică.

O lună mai târziu, guvernul Bolojan a fost demis în Parlament de PSD și AUR. Dar controversele legate de conduita ambasadoarei SUA în Grecia au continuat. Potrivit presei din Grecia, ea a mers pe 7 iulie în insula Mykonos, acolo unde s-a întâlnit cu Bill White, ambasador al SUA în Belgia. Acesta se afla în vacanță împreună cu soțul său și un grup de prieteni.

Din postările pe Instagram ale soțului ambasadorului din Belgia aflăm și cine erau prietenii care îi însoțeau și care au participat și ei la întâlnirea cu Kimberly Guilfoyle. Este vorba despre Adam Kidan, un potent om de afaceri american, apropiat al lui Donald Trump, care, potrivit unor publicații din Florida, a finanțat cu până la un milion de dolari diferite cauze electorale republicane. Cu doar câteva zile înainte de întâlnirea cu ambasadoarea Kimberly, Kidan tocmai fusese grațiat de Trump într-un caz de conspirație și fraudă electronică. El era în Mykonos cu soția și fiica, dar și cu Ethan Cohen, un angajat responsabil cu dezvoltarea companiei. Iar ambasadorul SUA în Belgia, Bill White, este fondator și încă manager al Constellations Group, o firmă de consultanță strategică și dezvoltare de business.

Nu se cunosc oficial detalii despre această întâlnire din Mykonos. Cert este că a doua zi, pe 8 iulie, pe același insulă a sosit cu un avion privat o delegație din România, din care au făcut parte, printre alții, fostul premier Victor Ponta, fostul ministru PSD al muncii Florin Manole, președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban, judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga, senatorul UDMR Istan Lorant Antal, președintele Tribunalului Constanța și câțiva oameni de afaceri.

Conform înregistrărilor publice de zbor, românii au sosit pe insulă cu un avion privat la ora 11:34 și au plecat la 18:22. Deci au stat pe insulă 6 ore și 48 de minute. Au spus doar că s-au întâlnit cu niște investitori americani interesați de energie, agricultură și domeniul feroviar. Întrebați dacă s-au întâlnit și cu ambasadoarea Kimberly Guilfoyle, câțiva dintre membrii delegației au negat vehement. „Este o prostie și cred că toată lumea știe”, ne-a spus Victor Ponta. „Nu ne-am întâlnit cu ea”, ne-a transmis Florin Manole. În vreme ce președintele Camerei de Comerț ne-a declarat că nu o cunoaște pe Guilfoyle, nu s-au întâlnit și au vorbit doar cu niște investitori americani cărora nu le poate dezvălui identitatea, întrucât aceștia nu sunt de acord”.