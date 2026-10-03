Tricolorii au evoluat în inferioritate numerică o mare parte a meciului. Acest eşec dur vine după alte două înfrângeri în grupa B4: 1-2 cu Suedia şi 2-4 cu Bosnia, scrie News.ro.

La Varşovia, tricolorii au jucat doar în primele 20 de minute, atunci când au creat impresia că pot face faţă gazdelor. Băluţă şi Dennis Man au avut primele ocazii la poarta lui Bulka, în minutul 9. A urmat pasa lui Man pentru Mihăilă, în minutul 13, şi marea ocazie a lui Bîrligea, din minutul 21, când şutul atacantului nostru a fost respins de Bulka.

Un minut mai târziu, Drăguşin l-a împins pe Lewandowski, în careu, şi s-a dictat penalti, iar fundşul nostru a fost eliminat cu roşu direct. Vedeta polonezilor a transformat lovitura de pedeapsă şi a deschis scorul. Gazdele au venit peste noi şi Frankowski a lovit transversala, în minutul 33, iar Zalewski a avut şi el o ocazie mare, în minutul 37, şi a fost scor minim pentru polonezi la pauză. Repriza secundă a fost catastrofală pentru români.

Lewandowski a făcut 2-0 foarte repede, în minutul 48, apoi Ghiţă a deviat în poarta lui Hindrich, pentru ca în minutul 62 Răzvan Marin să paseze greşit şi Zielinski a înscris şi el. Tudor Băluţă nu s-a lăsat mai prejos şi a pasat direct lui Bednarek, care a înscris pentru ca Lewandowski să pună pe tabelă un scor final împrumutat din tenis, în minutul 86. Polonia – România 6-0 şi dezastrul tricolorilor este complet, cu trei înfrângeri şi 12 goluri încasate, într-o grupă unde suntem pe ultimul loc.

Cea mai dură înfrângere a României

Rezultatul de 0-6 din meciul cu Polonia, de vineri, din Liga Naţiunilor, este cea mai dură înfrângere a României din ultimii 59 de ani.

Ultima înfrângere a tricolorilor la o diferenţă de şase goluri datează din 24 mai 1967, când România a fost învinsă de Elveţia cu 7-1 în preliminariile Campionatului European.

Anterior, la 1 noiembrie 1962, România a fost învinsă cu 6-0 de Spania, tot în preliminariile Euro.