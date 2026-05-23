Mai sunt doar câteva ore până când vom afla câștigătorii festivalului, iar peliculă cu Sebastian Stan în distribuție este printre favorite. Între timp, producții din Austria și Nepal au câștigat cele mai importante premii în secțiunea "Un Certain Regard", dedicată cineaștilor aflați la început de drum.

În ajunul ceremoniei de premiere de la Cannes, pelicula lui Cristian Mungiu, Fjord, a primit Premiul François Chalais, după numele unui important reporter francez, scriitor şi istoric de film.

Distincția recompensează filmele dedicate valorilor jurnalismului și este acordat în parteneriat cu televiziunea publică din Franța.

Tudor Reu, producătorul filmului Fiord: ”Mulțumesc, este o mare onoare pentru noi. Este primul trofeu primit de filmul nostru la festival”.

Filmul lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în rolul unui tată român acuzat, în Norvegia, că-și abuzează copiii, este înscris în cursa pentru Palme D'Or.

Are, însă, adversari redutabili. Printre producțiile considerate favorite se află și pelicula „Minotaur”, realizată de regizorul rus Andrei Zviaghințev, aflat acum în exil, în Franța.

Filmul este un thriller psihologic pe fondul războiului din Ucraina.

Ca în fiecare an, cu o zi înainte de marea gală, are loc decernarea premiilor la cateogria Un Certain Regard - unde se pune un accent puternic pe descoperirea de noi talente. Filmul „Everytime", regizat de austriaca Sandra Wollner, a câștigat premiul principal al secțiunii. Este povestea unei tragedii, care loveşte o familie aflată în vacanţa de vară.

Premiul juriului a fost acordat filmului "Elefanți în ceață", primul film din Nepal selectat în competiția Un Certain Regard.

Abinash Bikram Shah, director film: ”Această poveste a putut fi spusă în special datorită culturii cu care interacționez, a comunității Kinnar, un grup de femei trans. Majoritatea sunt date afară din casa lor și sunt excluse din comunitățile lor. Dar reușesc să își găsească un loc nou. Și totul este atât de profund”.

Secțiunea „Un Certain Regard” are o importantă semnificație și pentru cinematografia românească. În 2005, „Moartea domnului Lăzărescu”, regizat de Cristi Puiu a obținut marele premiu al secţiunii. Iar în 2007, trofeul a fost câștigat de "California Dreamin', în regia regretatului Cristian Nemescu.