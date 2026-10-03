Anunțul a fost făcut vineri seară de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a subliniat că acest rezultat este rodul unui efort colectiv pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice, dar a avertizat totodată că țara nu își permite să scadă garda.

„România a trecut şi actualul test de rating al agenţiei S&P. La acest moment, România se menţine în categoria recomandată investiţiilor, potrivit evaluărilor celor 3 mari agenţii de rating - Fitch, Moody's şi, acum, S&P. Este un rezultat obţinut printr-un efort amplu al economiei şi al societăţii pentru corectarea dezechilibrelor şi menţinerea traiectoriei de reducere a deficitului”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Consolidare fiscală pe un fond politic dificil

Potrivit oficialului, raportul S&P aduce vești bune pe termen scurt, confirmând că, în ciuda unui context politic intern complicat, România a reușit să rămână pe linia de plutire în 2026. Procesul de consolidare fiscală și absorbția fondurilor europene au rămas în grafic, iar investițiile publice au continuat să fie motorul care a susținut activitatea economică.

Cu toate acestea, agenția de rating trage un semnal de alarmă cu privire la viitor. S&P avertizează că riscurile rămân ridicate pentru perioada 2027-2028. Mai mult, revenirea perspectivei de țară la statutul „stabil” este condiționată strict de continuarea reducerii dezechilibrelor, implementarea unui plan coerent pe termen mediu și reluarea creșterii economice sustenabile.

Obiectivele majore: Deficit sub 3% și stabilizarea datoriei

Pentru a nu pierde avantajul obținut, ministrul Finanțelor face apel la un consens politic și economic care să depășească interesele de partid.

„Tocmai pentru a nu pierde ceea ce am reuşit să protejăm, acest efort trebuie continuat. România are nevoie să revină la un consens în jurul unor obiective care trebuie să rămână valabile dincolo de obiectivele politice: reducerea sustenabilă a deficitului sub 3% din PIB, stabilizarea datoriei publice, respectarea angajamentelor europene şi protejarea capacităţii statului de a finanţa investiţiile”, a subliniat Nazare.

Acesta a mai transmis că seriozitatea și angajamentul ferm de a nu abate țara de la traiectoria de redresare financiară sunt esențiale, deoarece „această cumpănă nu a trecut complet și menținerea ratingului nu trebuie tratată ca pe un motiv de relaxare”.

Paradoxul românesc: Record negativ la deficit, dar investiții ridicate

Ministrul a recunoscut că România continuă să dețină un „record negativ în Europa în ceea ce priveşte deficitul bugetar”. Cu toate acestea, există motive de optimism pentru viitor, atâta timp cât se menține echilibrul între rigoare și dezvoltare.

„Faptul că am reuşit să păstrăm un nivel ridicat al investiţiilor în timp ce am gestionat riguros finanţele publice arată că ajustarea fiscală şi dezvoltarea pot merge împreună. Dacă păstrăm această direcţie, putem transforma stabilizarea de astăzi în relansare economică reală, pe baze sănătoase”, a conchis Alexandru Nazare.